Lượng tiêu thụ xe hybrid tăng dựng đứng trong tháng 3, đạt mức cao nhất từ đầu năm. Diễn biến này trùng với thời điểm chính sách ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực.

Từ năm 2024, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) bắt đầu chia sẻ số liệu bán hàng cụ thể của các mẫu xe hybrid, phần nào cho thấy quy mô và sự phát triển của thị trường xe hybrid tại Việt Nam.

Chẳng hạn, báo cáo doanh số tháng 3 đã cho thấy đà tăng trưởng mạnh của thị trường xe hybrid giai đoạn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt khi chính sách ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực, giúp giá bán xe hybrid thay đổi theo hướng có lợi cho khách hàng.

Doanh số tăng dựng đứng

Báo cáo bán hàng của VAMA cho thấy trong tháng 3, khách Việt đã mua tổng cộng 3.247 xe hybrid của các thương hiệu thành viên.

Số này tăng mạnh so với 1.040 xe ghi nhận ở tháng đầu năm hay 1.183 xe trong kỳ báo cáo tháng 2, đồng thời là mức cao nhất từ đầu năm của xe hybrid tại thị trường Việt Nam.

Toyota Innova Cross HEV quay lại ngôi đầu với tổng cộng 852 xe đến tay khách hàng, tăng gần 4 lần so với tháng liền trước. Toyota Corolla Cross 1.8HEV cũng được nhiều khách Việt ưa chuộng, doanh số đạt 752 xe trong tháng 3.

Doanh số xe hybrid tăng dựng đứng Doanh số các mẫu xe hybrid tại Việt Nam trong 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 2 Tháng 3 Toyota Innova Cross HEV xe 212 826 Toyota Corolla Cross 1.8HEV

362 752 Honda CR-V e:HEV

194 471 Toyota Yaris Cross HEV

65 464 Suzuki XL7 Hybrid

156 196 Honda Civic e:HEV RS

22 147 Honda HR-V e:HEV RS

38 136 Toyota Camry HEV

45 121 Suzuki Fronx

52 98 Toyota Alphard HEV

24 29 Suzuki Swift

12 6 Toyota Corolla Altis 1.8HEV

1 1

Các phiên bản e:HEV của Honda CR-V cũng ghi nhận sức bán tốt trong tháng 3, đạt 471 xe. Toyota Yaris Cross HEV bán được 464 xe, đóng góp không nhỏ vào vị thế dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B chạy xăng của đại diện Nhật Bản.

Phần còn lại của thị trường xe hybrid Việt được thống kê doanh số không có cái tên nào bán được trên 200 xe trong tháng 2. Suzuki XL7 Hybrid ghi nhận doanh số 196 xe, Honda Civic e:HEV RS bán được 146 xe, còn Honda HR-V e:HEV RS sở hữu doanh số 136 xe.

Hai phiên bản hybrid của Toyota Camry ghi nhận doanh số 121 xe trong tháng 3, đóng góp gần 80% doanh số dòng sedan cỡ D này tại thị trường Việt.

Suzuki Swift là xe hybrid hiếm hoi giảm doanh số trong tháng 3. Ảnh: Đan Thanh.

Suzuki Fronx (98 xe), Toyota Alphard HEV (29 xe) và Suzuki Swift (6 xe) lần lượt xếp sau, trong khi Toyota Corolla Altis 1.8HEV với một xe là cái tên "đội sổ" ở kỳ báo cáo tháng 3.

Chờ thị trường hybrid bùng nổ

Cú tăng doanh số dựng đứng của xe hybrid tại Việt Nam diễn ra gần như cùng lúc với việc chính sách ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt dành cho nhóm xe này chính thức được thực thi kèm các hướng dẫn cụ thể.

Nhờ đó, nhiều xe hybrid đã được điều chỉnh giảm giá, giúp khách Việt dễ dàng sở hữu.

Nhiều xe hybrid được điều chỉnh giảm giá bán. Ảnh: TMV, Phúc Hậu.

Trước khi chính sách ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid chính thức có hiệu lực, giá bán của Toyota Innova Cross HEV đã được Toyota cho điều chỉnh, giảm từ hơn 1 tỷ đồng xuống còn 960 triệu đồng.

Sau đó, đến lượt Toyota Yaris Cross HEV điều chỉnh giá bán giảm đi 37 triệu đồng, hiện có giá 728 triệu đồng. Toyota Camry 2.5HEV Top giảm 70 triệu đồng, hiện đồng giá 1,46 tỷ đồng với phiên bản 2.5HEV Mid.

Honda CR-V e:HEV RS sau khi ra mắt bản nâng cấp đã giảm giá bán, từ 1,259 tỷ đồng về còn 1,25 tỷ đồng . Honda HR-V e:HEV RS sau đó cũng được hãng xe Nhật Bản điều chỉnh giá bán giảm đi 34 triệu đồng, hiện khởi điểm 835 triệu đồng.

Giá bán trở nên cạnh tranh hơn giúp khách Việt giảm bớt những băn khoăn khi cân nhắc giữa xe thuần xăng và xe hybrid. Nhóm xe lai xăng-điện vì thế đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ, khi vừa là lựa chọn lý tưởng để điện hóa giao thông, giờ đây lại vừa sở hữu giá bán dễ tiếp cận hơn trước khá nhiều.

Bên cạnh các dòng xe hybrid tự sạc (HEV) và hybrid nhẹ (MHEV) của các thương hiệu Hàn Quốc và Nhật Bản, thị trường xe lai xăng, điện tại Việt Nam còn chứng kiến màn ra mắt hàng loạt của các dòng xe hybrid sạc ngoài (PHEV).

Khách hàng Việt cũng đang có nhiều lựa chọn xe PHEV. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Sự đa dạng này cũng là điều kiện quan trọng để xe hybrid tiếp tục phát triển tại Việt Nam.

Khi khách hàng có thể lựa chọn từ nhiều mẫu xe thuộc nhiều phân khúc, kiểu loại hybrid khác nhau, xe lai xăng-điện hẳn nhiên dễ trở thành ưu tiên của khách Việt.