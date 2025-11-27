Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường tự hào về con trai

  • Thứ năm, 27/11/2025 00:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Doanh nhân Quốc Cường gây chú ý khi chia sẻ hình Subeo tại điểm cứu trợ lũ lụt. Anh cho biết con trai tự dùng tiền tiết kiệm để mua thực phẩm, nước uống.

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường gây chú ý khi đăng tải bức hình con trai Subeo tại một điểm cứu trợ. Theo chia sẻ của anh, đây là bức hình do tài xế của gia đình chụp lại. Trong hình, Subeo đang hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu trợ.

“Đi học về, tự nhờ chú lái xe đưa đi mua thực phẩm, nước uống, ít thuốc men… bằng số tiền ít ỏi để dành từ tiền sinh hoạt ba cho hàng tuần. Sau đó, chở đến điểm nhận đồ cứu trợ và tự mình xin được đóng góp hỗ trợ cho bà con vùng lũ bằng những gì trong khả năng có!”, doanh nhân chia sẻ.

Đồng thời, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng bày tỏ sự tự hào về con trai. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho tinh thần của Subeo.

Nguyen Quoc Cuong anh 1

Hình ảnh tại điểm cứu trợ của Subeo. Ảnh: @nguyenquoccuong

Subeo là con chung của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Subeo sinh năm 2010, theo học British International School – trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Cha mẹ không còn chung đường và có gia đình riêng nhưng đều quan tâm, chăm sóc Subeo.

Hồi tháng 8, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường tiết lộ con trai cả Subeo đã tới công ty thực tập trong 2 tuần. Với mục đích tìm hiểu môi trường và trau dồi kinh nghiệm, Subeo được thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Ở tuổi 15, Subeo bắt đầu được cha hướng dẫn và chỉ dạy công việc kinh doanh.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hiện là Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, đồng thời là Chủ tịch HĐQT C-Holdings.

Trước đó, vào tháng 5, Subeo được Kim Lý đưa sang New Zealand để tham quan trường mới, đồng thời tìm hiểu cuộc sống ở nước ngoài và chuẩn bị du học. Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần "khoe" ảnh con trai cả. Subeo được khen chiều cao nổi bật, ngày càng bảnh bao.

Hồi đầu năm, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng ảnh so sánh sự thay đổi của gia đình anh sau một năm. Trong tấm ảnh đầu tiên, Subeo thấp hơn Đàm Thu Trang. Nhưng ở tấm ảnh chụp vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, Subeo đã vượt trội và trở thành người cao nhất nhà.

Minh An

Nguyễn Quốc Cường Đàm Thu Trang Subeo Cường Đô La lũ lụt Nguyễn Quốc Cường

  • Đàm Thu Trang

    Đàm Thu Trang

    Người mẫu Đàm Thu Trang từng lọt Top 20 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2012. Đồng thời, người đẹp Lạng Sơn còn lọt Top 6 chương trình Vietnam Next Top Model 2010 và giải Hoa khôi Xứ Lạng 2010.

    • Ngày sinh: 30/11/1989
    • Nơi sinh: Lạng Sơn
    • Chiều cao: 1,76 m

Đọc tiếp

