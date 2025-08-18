Doanh nhân có cổng thông tin hỗ trợ kê khai, nộp thuế riêng

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa vận hành Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân. Đây là bước đi quan trọng nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế thuận tiện, minh bạch.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đưa Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân vào hoạt động nhằm hỗ trợ các cá nhân, hộ kinh doanh trong việc kê khai, nộp thuế. Ảnh: Cục Thuế.

Với sự phối hợp của Công ty CP MISA, ngành Thuế đã nghiên cứu, phát triển và chính thức đưa vào hoạt động Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân (https://hotroNNT.gdt.gov.vn) từ ngày 18/8. Nền tảng được thiết kế với cấu trúc rõ ràng, nội dung phân loại theo từng nhóm đối tượng: cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, qua đó đáp ứng chính xác nhu cầu thông tin của từng đối tượng nộp thuế.

Điểm nổi bật của Cổng thông tin là khả năng liên tục cập nhật tin tức, chính sách mới và cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước về đăng ký kinh doanh, kê khai, nộp thuế cũng như quản lý sổ sách kế toán.

Các chuyên mục riêng hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp được xây dựng bài bản, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt quy trình, vừa thuận tiện vừa đúng pháp luật.

Ngoài ra, Cổng thông tin còn cung cấp kho kiến thức đa dạng về tài chính, kế toán, marketing, bán hàng, quản trị nhân sự và điều hành doanh nghiệp.

Đây là những kỹ năng thiết yếu để nâng cao năng lực quản lý và phát triển bền vững. Người nộp thuế có thể tìm thấy các mẫu tờ khai đúng quy định đi kèm hướng dẫn chi tiết, giảm thiểu sai sót trong kê khai thuế.

Đặc biệt, nền tảng được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) dưới dạng chatbot tư vấn kinh doanh. Công cụ này hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng thông tin cần thiết trong quản trị, vận hành và bán hàng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thực tiễn.

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế, cho biết ngành Thuế đã và đang triển khai chuyển đổi mô hình quản lý từ “quản lý theo chức năng thuế” sang “quản lý thuế theo đối tượng”. Để từ đó, công chức thuế sẽ là những người “phục vụ” và cơ quan thuế thực sự trở thành tổ chức cung cấp các dịch vụ về thuế giúp người nộp thuế có được những trải nghiệm và thuận lợi nhất trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Thời gian qua, ngành thuế đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ: hóa đơn điện tử; eTax Mobile tích hợp VNeID; iCanhan; sử dụng căn cước công dân thay cho mã số thuế; các cổng điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài, thương mại điện tử và hộ kinh doanh.

Đồng thời, ứng dụng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động cũng đã được đưa vào sử dụng, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí cho người nộp thuế.

Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 82% lao động cả nước. Vì vậy, ngành thuế xác định cải cách và chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nhân phát triển bền vững.

Thời gian tới, ngành thuế đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái công nghệ hiện đại, thường xuyên cập nhật chính sách, hướng dẫn thủ tục và giải đáp thắc mắc, giúp người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian.