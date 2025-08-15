Hơn 4.000 hộ kinh doanh có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm

Bộ Tài chính thống kê năm 2024, có 4.187 hộ kinh doanh có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên gồm 1.850 hộ kê khai và 2.337 hộ khoán, với tổng số thuế phải nộp khoảng 996 tỷ đồng.

Năm ngoái, số hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế (doanh thu trên 100 triệu đồng/năm) là 1,3 triệu hộ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Tại Dự thảo, Bộ Tài chính cho biết theo số liệu quản lý đến hết tháng 12/2024, tổng số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong nước hiện là 3,6 triệu hộ.

Tổng số hộ kinh doanh ổn định (hộ khoán và hộ kê khai) là 2,2 triệu hộ. Trong đó, số hộ thuộc diện phải nộp thuế (doanh thu trên 100 triệu đồng/năm) là 1,3 triệu hộ (chiếm 59%).

Số thu từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vào ngân sách Nhà nước năm 2024 là 25.953 tỷ đồng , tăng 20% so với năm 2023 (là 21.638 tỷ đồng ).

Số hộ nộp thuế khoán là 2,15 triệu hộ trong đó có 1,22 triệu hộ nộp thuế với mức thuế khoán trung bình cả nước là 686.000 đồng/tháng/hộ. Số hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai là 84.499 hộ với số thuế phải nộp trung bình cả nước là 3,29 triệu đồng/tháng/hộ.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cho biết năm 2024 có 4.187 hộ kinh doanh có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên gồm 1.850 hộ kê khai và 2.337 hộ khoán, với tổng số thuế phải nộp khoảng 996 tỷ đồng .

Hiện nay, việc quản lý thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh được quy định tại Điều 51, Điều 91 luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, hộ kinh doanh có 2 phương pháp kê khai, nộp thuế.

Phương pháp khoán được áp dụng với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Hộ kinh doanh nộp thuế khoán nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Phương pháp kê khai áp dụng với hộ kinh doanh quy mô lớn (hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai thì vẫn được áp dụng nộp thuế theo kê khai, không bắt buộc phải nộp thuế theo phương pháp khoán. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cũng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tương tự doanh nghiệp.

Từ ngày 1/6, theo Nghị định số 70/2025/NĐ, các hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu từ 1 tỷ đồng /năm trở lên sẽ phải áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.

Tuy nhiên thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã có những quy định bắt buộc cũng như những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp nhưng chưa phát huy hiệu quả như mong muốn.

Nguyên nhân chính được cho là do khung pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh hiện nay dựa trên phân biệt về hình thức pháp lý, mà chưa dựa vào bản chất, tính chất và quy mô kinh doanh nên chưa thật sự bình đẳng so với các loại hình kinh doanh khác và đã “vô tình” tạo lợi thế, khuyến khích đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh hơn là doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao năng lực phát triển theo hướng bền vững còn chưa nhiều; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chưa phù hợp với thực tế, và chưa đủ hấp dẫn.