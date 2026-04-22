Doanh nghiệp nhỏ Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ khu vực?

Với hơn 80% doanh nghiệp nhỏ báo cáo tăng trưởng, Việt Nam là thị trường có kết quả ấn tượng nhất trong số 11 thị trường được CPA Australia khảo sát.

Theo Khảo sát Doanh nghiệp nhỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của CPA Australia, doanh nghiệp nhỏ Việt Nam đã ghi nhận một năm 2025 tích cực với 84% doanh nghiệp báo cáo tăng trưởng, nhích nhẹ so với mức 82% của năm 2024.

Đà tăng trưởng này được dự báo tiếp tục trong năm 2026 với 89% doanh nghiệp nhỏ kỳ vọng mở rộng hoạt động, nhờ tập trung mạnh mẽ vào công nghệ, thương mại điện tử (TMĐT) và cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp.

Bà Priya Terumalay, Trưởng khu vực Đông Nam Á của CPA Australia, cho biết kết quả khảo sát cho thấy năng lực công nghệ mạnh mẽ là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp nhỏ duy trì sự tự tin vào nền kinh tế Việt Nam.

Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc từ năm trước, khi xếp ở đầu bảng hoặc thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tất cả chỉ số về ứng dụng công nghệ năm 2025, bao gồm TMĐT, sử dụng mạng xã hội, các tùy chọn thanh toán điện tử và việc tham vấn từ các chuyên gia IT.

Đáng chú ý, động lực chính thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trong các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam nằm ở hiệu quả sinh lời rõ rệt mà các khoản đầu tư này mang lại. Trong năm 2025, 76% doanh nghiệp nhỏ báo cáo lợi nhuận được cải thiện từ việc đầu tư vào công nghệ.

Cụ thể, tỷ trọng các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam có doanh số bán hàng trực tuyến đóng góp trên 10% tổng doanh thu đã đạt mức 83%, dẫn đầu danh sách các thị trường tham gia khảo sát. Ngoài ra, 86% doanh nghiệp nhỏ ghi nhận hơn 10% doanh số thông qua các nền tảng thanh toán điện tử, xếp thứ 2 trong số các thị trường tham gia khảo sát.

Cũng trong năm 2025, 52% doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đã tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên viên tư vấn IT, cao gần gấp đôi mức trung bình của cuộc khảo sát và tiếp tục xu hướng tăng từ những năm trước. Điều này cho thấy sự hiểu biết rõ nét hơn về giá trị của công nghệ và quản trị an ninh mạng.

Khảo sát còn chỉ ra rằng các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam đang ngày càng tự tin vào khả năng cạnh tranh trên toàn cầu, với 30% kỳ vọng doanh thu bán hàng từ thị trường nước ngoài sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026, đây là kết quả cao thứ 2 trong số các thị trường được khảo sát.

Dù nhu cầu huy động vốn từ bên ngoài vẫn ở mức rất cao 91%, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ tìm kiếm nguồn tài chính để mở rộng quy mô đã có sự sụt giảm, từ 80% năm 2024 xuống còn 72% trong năm 2025.

Ngoài ra, Việt Nam cũng ghi nhận mức độ tin tưởng cao nhất của các doanh nghiệp nhỏ vào triển vọng kinh tế quốc gia, với 85% doanh nghiệp kỳ vọng kinh tế trong nước sẽ tăng trưởng trong năm 2026, cao hơn nhiều so với mức trung bình 65% của cuộc khảo sát.

Bà Priya khẳng định bất chấp các bất ổn toàn cầu liên quan đến thuế quan và hạn chế thương mại, những kết quả khả quan trên cho thấy tiềm năng của các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam trong việc phát triển thành những doanh nghiệp toàn cầu lớn mạnh, được thúc đẩy bởi thế hệ doanh nhân trẻ, am hiểu công nghệ và luôn khao khát mở rộng sang các thị trường mới.

Cũng theo chuyên gia, tuy chi phí leo thang và sự gia tăng cạnh tranh vẫn là những mối lo ngại chính, các chiến lược định hướng tăng trưởng như ứng dụng kỹ thuật số sâu rộng, tư duy đổi mới sáng tạo và cải thiện sự hài lòng của khách hàng đang thúc đẩy các chủ doanh nghiệp nhỏ trẻ và năng động của Việt Nam chấp nhận những rủi ro có tính toán để mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn.