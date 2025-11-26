Việt Nam mới có 15% doanh nghiệp SME chuẩn hóa ESG

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cho biết 85% doanh nghiệp SME của Việt Nam chưa tiếp cận ESG do thiếu tài chính, nhân lực và công nghệ.

ESG đang trở thành chuẩn mực bắt buộc trên phạm vi toàn cầu. Ảnh minh họa: EVN.

Chia sẻ tại Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” do Dân trí tổ chức chiều 26/11, GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp nhấn mạnh rằng ESG đang trở thành yêu cầu mang tính sống còn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông cho biết dù 98,5% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), chỉ khoảng 15% bắt đầu tiếp cận ESG. Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, rào cản lớn nhất không nằm ở nhận thức mà là ở nguồn lực tài chính hạn chế, thiếu nhân sự có chuyên môn và chưa có công cụ công nghệ phù hợp.

Ông cũng cảnh báo ESG đang trở thành chuẩn mực bắt buộc trên phạm vi toàn cầu. Cơ chế CBAM của châu Âu yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải chứng minh phát thải carbon; các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi nhà cung cấp tại Việt Nam cung cấp dữ liệu đầy đủ về môi trường, lao động và minh bạch quản trị.

Song song đó, các ngân hàng và tổ chức tài chính triển khai mạnh mẽ tín dụng xanh, trong khi các hiệp định lớn như CPTPP, EVFTA hay RCEP đều đặt ra tiêu chuẩn lao động - môi trường ở mức cao.

“Doanh nghiệp không làm ESG sẽ đánh mất cơ hội và khó tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngược lại, doanh nghiệp đi sớm - làm sớm - chuẩn hóa sớm sẽ nắm lợi thế lớn về thị trường, thương hiệu và tiếp cận vốn”, ông Quốc Anh nhấn mạnh.

GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mạnh Quân.

Tuy nhiên, theo ông, SME vẫn đối mặt với nhiều thách thức đáng kể như hạn chế tài chính, thiếu nhân sự và tâm lý e ngại do không biết bắt đầu từ đâu. Ông khuyến nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa không nên đặt kỳ vọng quá lớn ngay từ đầu mà cần lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, có thể đo lường, đồng thời mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ tương thích với quy mô.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà khẳng định ESG không còn là xu hướng hay lựa chọn, mà đã trở thành chuẩn mực phát triển và yêu cầu sống còn đối với cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc thực thi ESG hiện nay không chỉ dừng ở văn bản, báo cáo hay các tuyên bố chiến lược, mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể dựa trên dữ liệu vận hành, công nghệ và những tác động thực chất.

Từ góc độ quản lý Nhà nước, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho rằng việc thúc đẩy phát triển bền vững gắn chặt với cải cách hành chính, hiện đại hóa nền công vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố thiết yếu. ESG, xét đến cùng, không chỉ là tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp mà còn là thước đo năng lực quản trị quốc gia, năng lực điều hành và trách nhiệm xã hội của bộ máy công quyền.

ESG - viết tắt của Environmental (Môi trường), Social (Xã hội), và Governance (Quản trị) - là bộ tiêu chuẩn dùng để đo lường sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn này đánh giá tác động của doanh nghiệp đối với môi trường, cách công ty tương tác với xã hội (nhân viên, khách hàng, cộng đồng) và cấu trúc quản trị nội bộ. Việc áp dụng ESG giúp doanh nghiệp xác định rủi ro, cơ hội, thu hút đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh.