Siêu đô thị xanh chuẩn quốc tế mở đường cho TP.HCM vươn ra 'biển lớn'

Một siêu đô thị mới tại Cần Giờ đang được kiến tạo theo chuẩn ESG++, phát triển kinh tế song hành cùng bảo tồn sinh thái và nâng tầm vị thế đô thị Việt Nam.

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành “siêu đô thị” lớn nhất cả nước với diện tích hơn 6.772 km2, dân số trên 14 triệu người. Thành phố đặt mục tiêu trở thành đầu tàu tăng trưởng dẫn dắt kinh tế khu vực phía Nam, dựa trên hai trụ cột then chốt là kinh tế số và kinh tế xanh.

Đánh thức tiềm năng “viên ngọc ẩn” Cần Giờ

Trong bối cảnh này, Vinhomes Green Paradise, chính thức khởi công ngày 19/4 tại Cần Giờ, được xem là một trong những dự án chiến lược. Không chỉ đánh thức tiềm năng của “viên ngọc ẩn” giàu tài nguyên sinh thái phía đông nam thành phố, đây còn là cột mốc mới trong tiến trình tiến ra đại dương, phát triển kinh tế biển và đô thị bền vững của TP.HCM.

Được tư vấn bởi Boston Consulting Group, Vinhomes Green Paradise có quy mô 2.870 ha. Dự án được định vị là siêu đô thị ESG++, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về Environmental (môi trường), Social (xã hội) và Governance (quản trị), đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa giữa con người và thiên nhiên trên nền tảng công nghệ.

Vinhomes Green Paradise có ba mặt giáp biển, một mặt tựa rừng ngập mặn Cần Giờ.

Về môi trường, Vinhomes Green Paradise cho thấy nỗ lực dung hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn thiên nhiên. Toàn bộ quy hoạch được thiết kế đảm bảo không xâm phạm vùng lõi khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, bảo tồn hành lang xanh và hệ sinh thái đặc hữu. Dự án ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng tái chế, tiết kiệm năng lượng và nguồn nước, hạ tầng giao thông xanh. Đặc biệt, Vingroup sẽ phát triển hệ thống điện gió trên biển Cần Giờ cách bờ 20 km, khai thác sức gió tự nhiên để cung cấp nguồn năng lượng tái tạo cho đại đô thị, góp phần giảm phát thải carbon, định hình Cần Giờ như một trung tâm năng lượng sạch của thành phố.

Ở khía cạnh xã hội, không gian công cộng, hệ thống giáo dục, y tế được bố trí đồng bộ, giúp cư dân tiếp cận dịch vụ thiết yếu ngay trong nội khu. Khi đi vào vận hành, Vinhomes Green Paradise dự kiến đón khoảng 230.000 cư dân cùng hàng triệu lượt du khách mỗi năm, tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho lao động địa phương và khu vực lân cận. Sự xuất hiện của một cộng đồng quốc tế ngay tại Cần Giờ cũng mở ra cơ hội giao thoa văn hóa, thúc đẩy du lịch và thương mại.

Về phương diện quản trị, Vinhomes Green Paradise tiên phong hướng đến đạt các chứng chỉ quốc tế khắt khe như BREEAM Communities - tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về quy hoạch đô thị bền vững, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn quốc gia ISO 37122 cho đô thị thông minh. Ngay từ giai đoạn đầu, dự án đã định hướng quản lý đô thị thông minh sử dụng IoT, AI, Big Data ứng dụng các mô hình thành phố thông minh tiên tiến, với tầm nhìn tạo ra một cơ chế vận hành hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và các thách thức của thế kỷ.

Đô thị ESG++ chuẩn mực quốc tế

Không dừng lại ở việc tuân thủ các tiêu chuẩn ESG quốc tế, Vinhomes Green Paradise còn nâng tầm thành ESG++, một khái niệm mở rộng, kết hợp giữa phát triển bền vững và khai thác lợi thế đặc hữu của địa phương. Trong không gian “siêu đô thị” TP.HCM sau sáp nhập, hướng Cần Giờ được xác định là trục chiến lược vươn ra biển, gắn với cảng trung chuyển quốc tế hình thành trong tương lai. Sự xuất hiện của một đại đô thị ven biển hiện đại, vận hành theo chuẩn ESG++, vì thế mang ý nghĩa nâng tầm TP.HCM trong bản đồ kinh tế toàn cầu.

Cần Giờ vốn là miền đất độc đáo, cách trung tâm thành phố 40-50 km nhưng vẫn giữ được sự nguyên sơ với hơn 34.000 ha rừng ngập mặn, là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam do UNESCO công nhận. Lợi thế hiếm có từ “lá phổi xanh” này trở thành nền tảng cho mô hình đô thị ESG++, khi phát triển đi đôi với bảo tồn. Chính sự cộng hưởng giữa chuẩn ESG và giá trị sinh thái đặc thù đã tạo ra lớp giá trị tăng thêm, khẳng định bản sắc riêng của Vinhomes Green Paradise so với các đô thị ESG trên thế giới.

Phối cảnh Nhà hát Sóng Xanh trong Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Không chỉ là nơi ở hay nghỉ dưỡng, Vinhomes Green Paradise định hình một hình mẫu đô thị thế hệ mới, nơi mỗi công trình, mỗi hạ tầng đều gắn với tiêu chí xanh, thông minh, sinh thái và tái tạo chuẩn quốc tế.

Sự đầu tư bài bản của dự án song hành với chiến lược phát triển đô thị của TP.HCM, đưa Cần Giờ từ một vùng đất ít được chú ý thành một cửa ngõ biển năng động, nâng tầm vị thế đô thị Việt Nam trở thành thiên đường vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng của khu vực và thế giới.