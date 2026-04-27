Doanh nghiệp bất động sản mơ lớn

Trái ngược với bối cảnh thị trường còn thách thức, các chủ đầu tư đầu ngành vẫn nâng mục tiêu kinh doanh, tái cấu trúc và mở rộng quỹ đất để đón cơ hội mới.

Năm 2026 được nhìn nhận là giai đoạn "thanh lọc" của thị trường bất động sản, khi áp lực dòng vốn và sức cầu vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa. Tuy vậy, một điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp đầu ngành không co cụm mà ngược lại đều đồng loạt đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao.

Ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông, Vinhomes đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng tham vọng hơn, với doanh thu hợp nhất quy đổi 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng , thay vì mức 250.000 tỷ đồng doanh thu và 50.000 tỷ đồng lợi nhuận ban đầu. So với kết quả năm trước, các chỉ tiêu mới tăng lần lượt 56% và 38% và đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ.

Đặt nhiều kỳ vọng vào 2026

Lý giải về việc điều chỉnh, ông Lê Tiến Công, Giám đốc Tài chính Vinhomes cho biết kế hoạch ban đầu được xây dựng trên cơ sở diễn biến thị trường, tiến độ triển khai dự án và các giao dịch hiện hữu. Tuy nhiên, sau quý I, doanh nghiệp nhận thấy đã tạo được nhiều bước đệm quan trọng và có khả năng hoàn thành các mục tiêu cao hơn nên tiến hành điều chỉnh.

Về cơ sở cụ thể, theo ông Công, khoảng 30-40% doanh thu dự kiến đến từ lượng sản phẩm đã bán tính đến cuối năm 2025 nhưng chưa ghi nhận, chủ yếu tại các dự án như Đan Phượng, Dương Kinh, Ocean Park 2, Ocean Park 3 và Vinhomes Vũ Yên.

Phần còn lại sẽ đến từ kế hoạch mở bán, bàn giao các dự án như Cần Giờ, Hậu Nghĩa, Hải Vân Bay, cùng với hoạt động bán buôn - mảng được kỳ vọng đóng góp đáng kể khi một số thương vụ đang trong quá trình thương thảo.

Năm nay, doanh số pre-sales của Vinhomes dự kiến đạt 300.000- 350.000 tỷ đồng , đồng thời tiếp tục mở bán các dự án lớn như Vinhomes Hải Vân Bay, Hạ Long Xanh và Khu đô thị đại học TP.HCM.

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) của Vinhomes đang được triển khai rầm rộ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, với Đất Xanh, doanh nghiệp cho rằng năm 2026 là thời điểm bắt đầu một giai đoạn phát triển mới sau quá trình chuẩn bị. Trước mắt, tập đoàn tiến hành tái cấu trúc theo 4 mảng cốt lõi. Trong đó, trọng tâm sẽ dần chuyển từ một nhà phát triển dự án đơn thuần sang mô hình tập đoàn đầu tư, quản lý khai thác tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

Theo mô hình mới, doanh nghiệp sẽ vận hành với 2 hệ thương hiệu, một thương hiệu mới mang tính quốc tế phục vụ mảng đầu tư, phát triển và hợp tác toàn cầu; trong khi thương hiệu Đất Xanh tiếp tục được giữ lại cho mảng dịch vụ.

Song song, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng , tăng khoảng 16%.

Để hiện thực hóa kế hoạch, Đất Xanh dự kiến đẩy nhanh các dự án trọng điểm như The Privé, Gem Sky World và các dự án tại khu vực TP.HCM mới, đồng thời tiếp tục tái cấu trúc toàn diện và tìm kiếm cơ hội M&A.

Đáng chú ý, theo ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng chiến lược CTCP Tập đoàn Đất Xanh, năm 2025, doanh nghiệp có 4 dự án đang hoàn thiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất và 6 dự án được phê duyệt triển khai theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết 171, với quy mô mỗi dự án khoảng 5-10 ha.

Như vậy, doanh nghiệp hiện có 10 dự án tại khu vực trung tâm TP.HCM trong danh mục sẵn sàng triển khai, chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư và kinh doanh sắp tới.

Trong lúc này, lãnh đạo Novaland cũng khẳng định doanh nghiệp đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, đang quay lại "đường đua" và hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới. Theo đó, doanh nghiệp tham vọng đạt doanh thu thuần năm nay 22.715 tỷ đồng , gấp hơn 3 lần năm 2025, và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.852 tỷ đồng .

Lãnh đạo tập đoàn khẳng định kế hoạch này đã được cân nhắc kỹ lưỡng theo hướng thận trọng, có tính đến các yếu tố vĩ mô như biến động tỷ giá, giá dầu và chi phí xây dựng.

Với Phát Đạt, kế hoạch năm 2026 cũng cho thấy kỳ vọng tăng tốc khi doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 8.830 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng , tăng gần 70% so với năm 2025. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh kế hoạch sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường.

Để đạt mục tiêu, Phát Đạt tập trung triển khai và bán hàng tại 6 dự án gồm Khu phức hợp Hàn River (Đà Nẵng), Quy Nhơn Iconic (Gia Lai), Thuận An 1, Serenity Phước Hải (TP.HCM), khu du lịch Poulo Condor (Côn Đảo) và dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM). Tổng doanh thu dự kiến từ các dự án này khoảng 35.525 tỷ đồng , chưa bao gồm phần doanh thu tài chính từ dự án Thuận An 1.

Nam Long cũng không kém cạnh khi đặt mục tiêu doanh số năm 2026 đạt 23.460 tỷ đồng , tăng gấp đôi năm 2025, chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm như Paragon, Southgate, Izumi, Mizuki và khu đô thị 43 ha tại Cần Thơ. Doanh thu bàn giao kỳ vọng đạt 8.032 tỷ đồng , tăng 35%, kéo theo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 7.630 tỷ đồng và 720 tỷ đồng .

Dự án Izumi City (Đồng Nai) là một trong những dự án được kỳ vọng có thể giúp Nam Long đạt doanh số năm 2026 gấp đôi cùng kỳ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Doanh thu của Nam Long dự kiến đến từ 3 nguồn chính, gồm ghi nhận từ bàn giao sản phẩm tại các dự án, cung cấp dịch vụ cho các công ty liên doanh liên kết và chuyển nhượng tài sản thương mại.

Dù mục tiêu này được xây dựng trước những biến động lớn của thị trường quốc tế, ban lãnh đạo cho biết vẫn tự tin có thể đạt hoặc tiệm cận kế hoạch nhờ tiến độ triển khai và kết quả khả quan trong quý I. Trong các quý tới, các đợt mở bán lớn sẽ tiếp tục đến từ những dự án trọng điểm.

Doanh nghiệp tham gia các dự án BT để đổi quỹ đất

Ngoài việc đẩy mạnh triển khai các dự án hiện hữu, báo cáo quý I của Dat Xanh Services cho thấy một xu hướng đáng chú ý khi các chủ đầu tư lớn vẫn kiên trì chiến lược tích lũy quỹ đất, chuẩn bị nguồn hàng cho chu kỳ mới.

Theo đơn vị này, hoạt động "gom hàng" được thúc đẩy qua nhiều kênh như M&A, chuyển nhượng dự án, đầu tư thứ cấp hay thực hiện dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Thực tế, chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông, bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT Khang Điền cho biết công ty đang nghiên cứu khả năng triển khai dự án theo hợp đồng BT và đã bước đầu tìm hiểu, đánh giá một số cơ hội tiềm năng. Trong thời gian tới, nếu có phương án phù hợp, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP.HCM xem xét theo đúng quy định.

Dù mở rộng hướng tiếp cận, Khang Điền vẫn giữ nguyên tắc đầu tư thận trọng, ưu tiên các dự án có vị trí tốt, hạ tầng hoàn chỉnh hoặc có tiềm năng phát triển, kết nối thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thực và đặc biệt là pháp lý minh bạch. "Khi hội đủ các tiêu chí này, HĐQT và Ban điều hành mới xem xét quyết định đầu tư", lãnh đạo doanh nghiệp thông tin.

Trong khi đó, với Phát Đạt, Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt cho biết doanh nghiệp có thể không tiếp tục dự án BT Phan Đình Phùng, nhưng đang đề xuất hai dự án khác tại TP.HCM, gồm một bệnh viện ung bướu và một tuyến đường trên cao, với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng . Theo cơ chế BT, sau khi hoàn thành, doanh nghiệp sẽ được Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất để thu hồi vốn.

"Đó cũng là lý do vì sao chúng ta cần cân đối nguồn vốn, kể cả việc thoái bớt một số dự án để tập trung nguồn lực", ông Đạt nhấn mạnh.

Nhiều doanh nghiệp muốn lấy quỹ đất thông qua các dự án BT. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Ở chiều ngược lại, Nam Long tỏ ra thận trọng hơn với mô hình này. Tổng giám đốc Nam Long Lucas Ignatius Loh Jen Yuh cho biết hiện chưa có kế hoạch tham gia các dự án BT do đặc thù đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu rất lớn. Trong giai đoạn hiện nay, Nam Long ưu tiên tập trung vào năng lực cốt lõi, đặc biệt là phát triển các dự án phù hợp với chiến lược hiện hữu.

Dù không tham gia BT, doanh nghiệp vẫn đang tìm kiếm và mở rộng quỹ đất tại các khu vực tiềm năng, như quanh sân bay Long Thành (Đồng Nai) và lân cận dự án Waterpoint (Bến Lức, Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh).

"Hiện nay, chúng tôi đang làm việc với nhiều cơ hội đầu tư tại các khu vực này và đang tiến rất gần đến việc hoàn tất một số thương vụ. Khi các giao dịch được hoàn tất, chúng tôi sẽ chính thức công bố ra thị trường", ông Lucas nói thêm.