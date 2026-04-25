Giá đất tăng cao, Nam Long gom đất xây nhà vừa túi tiền bằng cách nào?

Theo Tổng giám đốc Lucas Loh, Nam Long không chỉ phát triển nhà cho khách hàng cá nhân mà còn hoàn thiện các quỹ đất để bán cho đối tác, do đó có thể cân đối được biên lợi nhuận.

Nam Long đang tiếp tục tìm kiếm quỹ đất quanh sân bay Long Thành và dự án Waterpoint. Ảnh: NLG.

Một trong những định hướng lớn được nhấn mạnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) là mở rộng quỹ đất chiến lược xung quanh các đầu mối giao thông trọng điểm như sân bay Long Thành và các tuyến metro, vành đai 3, 4 TP.HCM.

Không mua "đất sạch" có thể xây ngay

Theo Tổng giám đốc Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, ban lãnh đạo đã xác định hai khu vực trọng tâm, bao gồm xung quanh sân bay Long Thành (Đồng Nai) và xung quanh dự án Waterpoint (Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh).

"Hiện nay, chúng tôi đang làm việc với nhiều cơ hội đầu tư tại các khu vực này và đang tiến rất gần đến việc hoàn tất một số thương vụ. Khi các giao dịch được hoàn tất, chúng tôi sẽ chính thức công bố ra thị trường", ông Lucas Loh chia sẻ.

Lý giải thêm bên lề đại hội, Chủ tịch Nam Long Nguyễn Xuân Quang cho biết hiện nay các quy định liên quan đến tính tiền sử dụng đất chưa rõ ràng, vì vậy doanh nghiệp chưa vội "chốt deal" để tránh tình trạng chi phí tăng cao ở các khâu hoàn thiện pháp lý về sau. Bởi định hướng chung của Nam Long vẫn là tập trung vào nhà ở vừa túi tiền.

Ông Quang kỳ vọng các chính sách sẽ rõ ràng hơn từ tháng 7 tới, để Nam Long có thể sớm hoàn tất các thương vụ đang thảo luận.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo tiết lộ doanh nghiệp sẵn sàng cho các cơ hội mới từ logistics, bất động sản công nghiệp, thậm chí là ngoài biên giới.

Tổng giám đốc Nam Long Lucas Loh chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ảnh: NLG.

Trong bối cảnh giá đất ở các địa phương đang trong xu hướng tăng, cùng với các chính sách mới liên quan đến kinh doanh bất động sản, câu hỏi đặt ra là liệu Nam Long có thể tiếp tục phát triển các phân khúc nhà ở xã hội và nhà thương mại giá vừa túi tiền nữa hay không.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tổng giám đốc Lucas Loh cho biết khẩu vị của Nam Long là các khu đất lớn "chưa sẵn sàng".

"Chúng tôi không mua đất sạch có thể xây ngay vì nó không bao giờ rẻ. Chúng tôi mua những khu đất lớn cần giải phóng mặt bằng, làm pháp lý và quy hoạch tổng thể, việc này mất khoảng 3-4 năm", ông nói.

Nhưng cũng vì vậy, khi đất "sạch và sẵn sàng", giá trị sẽ tăng gấp vài lần. Chiến lược của doanh nghiệp là bán một phần cho các đối tác để thu hồi vốn và tái đầu tư. Từ đó, Nam Long có thể phát triển sản phẩm nhà ở giá vừa túi tiền mà không lo ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

"Lợi nhuận của Nam Long không nhất thiết chỉ đến từ việc bán nhà ở mà còn từ phát triển quỹ đất", ông khẳng định.

Theo ông, cách làm này cũng rất phù hợp với các đối tác nước ngoài, bởi doanh nghiệp ngoại thường ngại đầu tư từ đầu bởi lo sợ rủi ro khi đền bù giải tỏa mặt bằng hay hoàn thiện pháp lý.

"Bài toán" kéo dân cư về các khu đô thị ở Long An, Đồng Nai

Khi phát triển các khu đô thị ở vùng ven như Đồng Nai, Tây Ninh, Nam Long cũng bị cổ đông đặt câu hỏi về khả năng kéo dân cư về ở thực.

Trả lời tại ĐHĐCĐ thường niên, ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn, Giám đốc điều hành Nam Long Commercial Property cho biết Nam Long sẽ đóng vai trò là đơn vị kết nối, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để phát triển đầy đủ hệ sinh thái, từ các dịch vụ thiết yếu đến các dịch vụ gia tăng. Đồng thời, công ty cũng triển khai các hoạt động cộng đồng nhằm khuyến khích cư dân về sinh sống sớm hơn.

"Hiện nay, các khu đô thị của Nam Long đang trong quá trình hoàn thiện và từng bước hình thành môi trường sống đầy đủ tiện ích. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã triển khai một số hoạt động nhằm gắn kết cộng đồng cư dân, kết nối với các dịch vụ địa phương và từng bước xây dựng các khu đô thị trở thành nơi đáng sống", ông Viễn cho hay.

Chia sẻ trước đó, ông Lucas Loh cũng khẳng định các sản phẩm của Nam Long tại Long An cũ vẫn hướng đến phục vụ người dân có nhu cầu ở thực từ TP.HCM.

Dẫn chứng từ các thành phố đã phát triển như Thượng Hải hay Bắc Kinh - những thị trường ông có nhiều năm kinh nghiệm, vị CEO cho rằng người dân vẫn sống ở những khu vực cách trung tâm CBD khoảng 80-100 km, trong khi từ dự án Waterpoint chỉ 30-40 km.

Ông tin tưởng cùng với sự phát triển của hạ tầng và các khu công nghiệp, văn phòng, các gia đình có thể yên tâm sinh sống và làm việc, cũng như tận hưởng đầy đủ tiện ích từ trường học, bệnh viện, cho đến trung tâm thương mại... ngay tại các khu đô thị của Nam Long.

Mặt khác, từ phía Nam Long, ông nhấn mạnh trong tương lai gần, doanh nghiệp cũng sẽ không mở rộng quỹ đất đến các địa bàn quá xa những nơi đã đặt dự án, như phía Nam có vùng TP.HCM và các tỉnh lân cận, Cần Thơ, phía Bắc có Hải Phòng, để tránh dàn trải nguồn lực quản trị quá rộng.