Đoàn Văn Hậu gây chú ý

Khoảnh khắc "nín thở" rời phòng của Đoàn Văn Hậu gây bão mạng xã hội vì quá quen thuộc với các ông bố bỉm sữa.

Hình ảnh lén lút gây sốt của Văn Hậu.

Đoạn clip được trích xuất từ camera gia đình do Doãn Hải My đăng tải, ghi lại cảnh hậu vệ sinh năm 1999 lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ trong đêm. Những bước đi của Văn Hậu chậm rãi, thận trọng đến mức nín thở. Nguyên nhân thật sự lại rất quen thuộc với các gia đình có con nhỏ.

Để tránh đánh thức con, Văn Hậu buộc phải di chuyển nhẹ nhàng, canh từng khoảnh khắc để thoát khỏi phòng ngủ an toàn. Chia sẻ lại đoạn video, Doãn Hải My hài hước viết: "Xem mà hồi hộp quá. Khi có ông con cực kì quấn bố".

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên, clip nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, đồng thời đồng cảm khi nhận ra đây là tình huống quen thuộc của các ông bố bỉm sữa. Theo tiết lộ từ Hải My, Văn Hậu mất tới 3 phút mới có thể rời khỏi phòng thành công.

Văn Hậu và Hải My kết hôn vào tháng 11/2023 và đón con trai đầu lòng sau đó nửa năm, đặt tên thân mật là Lúa. Hiện bé gần 2 tuổi và thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Dù lịch trình bận rộn, cặp đôi vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc con, cùng tham gia các hoạt động gia đình và lưu giữ những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp.

Cá nhân Văn Hậu đã hồi phục chấn thương và thường xuyên ra sân cho CLB CAHN thời gian qua. Anh cũng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam trong tháng 3 này.

Hải My la hét ăn mừng khi Văn Hậu lập siêu phẩm Tối 24/2, Doãn Hải My cùng gia đình ăn mừng cuồng nhiệt khi Đoàn Văn Hậu ghi siêu phẩm giúp CLB CAHN ngược dòng thắng Thanh Hóa 3-1 thuộc trận đá bù vòng 10 V.League.