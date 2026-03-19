Đoàn Văn Hậu gây chú ý

  • Thứ năm, 19/3/2026 10:12 (GMT+7)
Khoảnh khắc "nín thở" rời phòng của Đoàn Văn Hậu gây bão mạng xã hội vì quá quen thuộc với các ông bố bỉm sữa.

Đoạn clip được trích xuất từ camera gia đình do Doãn Hải My đăng tải, ghi lại cảnh hậu vệ sinh năm 1999 lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ trong đêm. Những bước đi của Văn Hậu chậm rãi, thận trọng đến mức nín thở. Nguyên nhân thật sự lại rất quen thuộc với các gia đình có con nhỏ.

Để tránh đánh thức con, Văn Hậu buộc phải di chuyển nhẹ nhàng, canh từng khoảnh khắc để thoát khỏi phòng ngủ an toàn. Chia sẻ lại đoạn video, Doãn Hải My hài hước viết: "Xem mà hồi hộp quá. Khi có ông con cực kì quấn bố".

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên, clip nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, đồng thời đồng cảm khi nhận ra đây là tình huống quen thuộc của các ông bố bỉm sữa. Theo tiết lộ từ Hải My, Văn Hậu mất tới 3 phút mới có thể rời khỏi phòng thành công.

Văn Hậu và Hải My kết hôn vào tháng 11/2023 và đón con trai đầu lòng sau đó nửa năm, đặt tên thân mật là Lúa. Hiện bé gần 2 tuổi và thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Dù lịch trình bận rộn, cặp đôi vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc con, cùng tham gia các hoạt động gia đình và lưu giữ những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp.

Cá nhân Văn Hậu đã hồi phục chấn thương và thường xuyên ra sân cho CLB CAHN thời gian qua. Anh cũng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam trong tháng 3 này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

