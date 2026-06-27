Đỗ Thị Hà khác lạ

Trong loạt ảnh mới, Đỗ Thị Hà gây chú ý với vẻ ngoài dịu dàng, thanh lịch. Hiện tại, nàng hậu chọn cuộc sống kín tiếng hơn sau khi kết hôn.

Mới đây, hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong loạt ảnh đời thường với phong cách thanh lịch, nữ tính. Cô chọn thiết kế cổ yếm màu kem, chất liệu mềm rủ, tạo cảm giác nhẹ nhàng. Kiểu trang phục này giúp tôn bờ vai thon, phần cổ thanh thoát của Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp trang điểm nhẹ với mái tóc dài buông tự nhiên, mang đến hình ảnh trong trẻo.

Hình ảnh mới đây của hoa hậu Đỗ Thị Hà. Ảnh: @dothiha.

Bên dưới loạt ảnh, nhiều khán giả dành lời khen cho sắc vóc của Đỗ Thị Hà. Không ít ý kiến cho rằng cô phù hợp với phong cách tối giản, chỉ cần trang phục nhẹ nhàng, lối trang điểm tự nhiên. Ngoài ra cũng có ý kiến cho rằng vẻ ngoài của Đỗ Thị Hà thay đổi, vóc dáng "mũm mĩm" hơn. Trước nhận xét này, người đẹp vui vẻ trả lời.

Trước đó, hình ảnh Đỗ Thị Hà khi dự sự kiện cũng từng gây chú ý. Trong khoảnh khắc cận mặt, nàng hậu chọn phong cách trang điểm trong trẻo với đôi mắt được nhấn nhẹ và màu son hồng tự nhiên. Kết hợp cùng trang phục trắng và phụ kiện ánh vàng, tổng thể tạo nên vẻ ngoài sang trọng, nữ tính.

Thời gian gần đây, Đỗ Thị Hà chọn cuộc sống kín tiếng hơn so với giai đoạn còn hoạt động sôi nổi trong showbiz. Cô hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho đời sống cá nhân và gia đình. Trên mạng xã hội, người đẹp thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, cắm hoa hoặc đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động.

Đỗ Thị Hà du lịch cùng chồng hồi tháng 5. Ảnh: @dothiha.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau nhiệm kỳ, cô từng tham gia nhiều hoạt động giải trí, thời trang, kinh doanh và các sự kiện cộng đồng. Ở thời điểm hiện tại, dù không còn xuất hiện dày đặc trong làng giải trí, cô vẫn được chú ý.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào cuối năm 2025. Trước đó, cặp đôi có thời gian dài hẹn hò kín tiếng.