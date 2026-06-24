Orlando Bloom xuất hiện cùng bạn gái kém 21 tuổi

Orlando Bloom gây chú ý khi xuất hiện cùng bạn gái Luisa Laemmel tại Tuần lễ Thời trang nam Milan. Cặp đôi chênh lệch 21 tuổi được cho là âm thầm hẹn hò từ tháng 2.

Orlando Bloom và bạn gái người mẫu Luisa Laemmel được bắt gặp cùng nhau tại Milan, Italy, giữa lúc chuyện tình cảm của cả hai tiếp tục thu hút sự chú ý. Cặp đôi xuất hiện trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang nam Milan, sự kiện quy tụ nhiều nhà thiết kế giới thiệu các bộ sưu tập nam Xuân/Hè 2027.

Theo Daily Mail, người mẫu Thụy Sĩ gây chú ý với trang phục trẻ trung gồm quần short trắng tua rua, áo croptop trắng và giày búp bê. Trong khi đó, nam diễn viên Cướp biển vùng Caribbean chọn phong cách đơn giản. Anh cũng được nhìn thấy đang sắp xếp hành lý ở phía sau xe.

Trước đó một ngày, Orlando Bloom tham dự buổi giới thiệu của thương hiệu Tod’s tại Milan. Tuy nhiên, Luisa Laemmel không xuất hiện cùng anh trong phần chụp ảnh tại sự kiện.

Hình ảnh của Orlando Bloom và Luisa mới đây. Ảnh: Backgird.

Cặp đôi được cho là đã giữ kín chuyện tình cảm kể từ khi lần đầu vướng tin hẹn hò vào tháng 2. Họ bị bắt gặp khoác tay rời sự kiện Super Bowl tại Santa Clara, California. Một nhân chứng cho biết cả hai khá thân mật khi cùng tham dự buổi hẹn tại sân vận động Levi’s.

Luisa Laemmel hiện là người mẫu có sự nghiệp ổn định trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như L’Oreal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor và Calvin Klein.

Một nguồn tin nói với The Sun rằng Orlando Bloom và Luisa đã âm thầm gặp gỡ trong vài tháng qua. Theo nguồn tin này, nam diễn viên sống chủ yếu tại Los Angeles, còn Luisa ở New York nên cả hai không thường xuyên gặp mặt, nhưng vẫn duy trì liên lạc đều đặn và có sự gắn kết rõ rệt.

Trong khi Orlando Bloom gây chú ý với mối quan hệ mới, hôn thê cũ của anh, ca sĩ Katy Perry, cũng vừa chia sẻ về giai đoạn khó khăn sau chia tay. Katy Perry và Orlando Bloom chấm dứt mối quan hệ vào tháng 6/2025 sau 9 năm bên nhau. Hai người từng đính hôn năm 2019 và có chung con gái Daisy, sinh tháng 8/2020.

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình The Zane Lowe Show của Apple Music, Katy Perry thừa nhận năm qua là khoảng thời gian nhiều biến động, vừa khó khăn nhưng cũng mang lại cho cô những thay đổi tích cực. Nữ ca sĩ cho biết cô đã trải qua nhiều chuyện cả trong đời sống riêng tư lẫn trước công chúng, nhưng hiện cảm thấy cuộc sống đã trở nên vững vàng và ổn định hơn.

Sau khi chia tay Orlando Bloom, Katy Perry đã tìm thấy tình yêu mới bên cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Nữ ca sĩ mô tả sự xuất hiện của mối quan hệ này là một “phước lành” trong cuộc sống của cô.