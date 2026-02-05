DJ SODA cầu cứu

Sau tai nạn làm đẹp, DJ SODA tiết lộ bị nhiều tài khoản tấn công, miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội, khiến cô cảm thấy suy sụp.

Theo HK01, DJ SODA gây xôn xao khi đăng một bài viết trên mạng xã hội, cầu cứu vì bị tấn công, miệt thị ngoại hình suốt thời gian dài.

Nữ DJ cho biết trước đó, cô từng gặp sự cố làm đẹp, khiến gần 90% tóc bị hư tổn và buộc phải cạo đầu, đội tóc giả khi đi biểu diễn. Kể từ đó, người đẹp liên tục bị nhiều tài khoản miệt thị ngoại hình, để lại những bình luận với lời lẽ mang tính xúc phạm như việc gọi cô là "mặt nhựa".

Trong bài viết, nữ DJ thổ lộ rằng so với tai nạn làm đẹp, điều khiến cô cảm thấy buồn hơn là việc bị miệt thị ngoại hình và tấn công trên mạng. Cô cho hay bất kể dưới các bài đăng cá nhân hay những tin tức liên quan, tâm điểm bình luận của dân mạng vẫn luôn là ngoại hình của cô, thay vì âm nhạc hay các yếu tố chuyên môn.

Người đẹp cầu xin cộng đồng mạng không tiếp tục tấn công, để lại những bình luận chế giễu.

DJ SODA bị trụi cả mảng đầu, buộc phải đội tóc giả khi biểu diễn. Ảnh: IGNV.

"Tôi chưa bao giờ bình luận về ngoại hình của người khác, vậy mà hết lần này đến lần khác lại bị đánh giá vì vẻ ngoài của mình. Điều đó thật sự rất đau lòng. Tôi chỉ mong được tôn trọng như một con người, chứ không phải để người khác tùy ý đánh giá và chế giễu", DJ SODA viết.

Trước đó, DJ SODA gây xôn xao khi tiết lộ mái tóc bị hư tổn nghiêm trọng sau khi tẩy tại một salon quen ở Hàn Quốc. "Tóc tôi vốn dày và khỏe sau ba năm không tẩy. Nhưng họ để hóa chất quá lâu, tóc tôi nát từ chân. Tôi phải cạo tóc ở phía sau và hai bên đầu", cô viết. Nữ DJ đăng kèm hình ảnh tóc rụng từng mảng, để lại nhiều khoảng hói. Cô ước tính mất ít nhất hai năm để tóc mọc lại hoàn toàn.

Sự cố khiến DJ SODA rơi vào khủng hoảng tâm lý. Cô cho biết đã khóc gần như mỗi ngày, không ngủ được suốt hai tuần. Theo DJ SODA, salon bị cáo buộc không xin lỗi mà còn đề nghị cô xóa bài đăng, kèm lời đe dọa và khoản bồi thường 5 triệu won (khoảng 3.600 USD ). Tuy nhiên, DJ SODA từ chối nhận bồi thường.

Thời gian qua, nữ DJ cố gắng vượt qua sự cố làm đẹp. Cô thường xuyên cập nhật tình trạng của mình với fan trên Instagram có hơn 5,4 triệu follow.