Chiều 3/12, U22 Việt Nam có trận mở màn gặp đối thủ Lào. Đây vừa là trận đầu tiên của nội dung bóng đá nam, vừa là nội dung thi đấu đầu tiên, mở màn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan.
Tâm điểm của màn trình diễn U22 Việt Nam thuộc về Đình Bắc, tác giả cú đúp. Tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam tiếp tục chơi hay từ cấp CLB đến đội trẻ.
Phút 28, Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số sau tình huống di chuyển hợp lý, chọn vị trí chính xác trước khung thành.
U22 Lào có bàn gỡ ở phút 33, đẩy Việt Nam vào thế khó. Trong lịch sử, U22 Lào hiếm khi gây được khó khăn cho U22 Việt Nam.
Thế bế tắc chỉ được phá vỡ bằng tình huống đột phá và dứt điểm đẳng cấp của Đình Bắc ở phút 60.
Đây cũng là tình huống làm nổ ra tranh cãi khi trọng tài biên cho rằng một cầu thủ U22 Việt Nam đã việt vị ở vị trí có thể tác động tới tình huống bóng.
Tranh cãi dữ dội giữa ban huấn luyện U22 Việt Nam và tổ trọng tài đã nổ ra. Những thẻ vàng được rút ra, HLV Kim Sang-sik đòi nói chuyện trực tiếp với trọng tài Rustam Lutfullin (người Uzbekistan). Cuối cùng, trọng tài chính “bẻ còi”, công nhận bàn thắng.
Đình Bắc lập cú đúp ngay trong trận ra mắt đấu trường SEA Games, đồng thời mang về 3 điểm quý giá cho U22 Việt Nam.
U22 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B. Vị trí này có thể thay đổi sau trận đấu của U22 Malaysia với Lào vào ngày 6/12 tới.
Sau trận, HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào bắt tay Đình Bắc. Bắc lúc này mang băng đội trưởng vì Khuất Văn Khang đã rời sân.