Đình Bắc ngơ ngác trong pha bẻ còi của trọng tài ở SEA Games

  • Thứ năm, 4/12/2025 07:25 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Tranh cãi liên quan tới quyết định của trọng tài không thể làm mờ đi cú đúp của Đình Bắc trong trận thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước Lào tại SEA Games 33 chiều tối 3/12.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.
Dinh Bac U22 Viet Nam anh 1

Chiều 3/12, U22 Việt Nam có trận mở màn gặp đối thủ Lào. Đây vừa là trận đầu tiên của nội dung bóng đá nam, vừa là nội dung thi đấu đầu tiên, mở màn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan.
Dinh Bac U22 Viet Nam anh 2Dinh Bac U22 Viet Nam anh 3

Tâm điểm của màn trình diễn U22 Việt Nam thuộc về Đình Bắc, tác giả cú đúp. Tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam tiếp tục chơi hay từ cấp CLB đến đội trẻ.

Dinh Bac U22 Viet Nam anh 4

Phút 28, Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số sau tình huống di chuyển hợp lý, chọn vị trí chính xác trước khung thành.
Dinh Bac U22 Viet Nam anh 5

U22 Lào có bàn gỡ ở phút 33, đẩy Việt Nam vào thế khó. Trong lịch sử, U22 Lào hiếm khi gây được khó khăn cho U22 Việt Nam.
Dinh Bac U22 Viet Nam anh 6

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ bằng tình huống đột phá và dứt điểm đẳng cấp của Đình Bắc ở phút 60.
Dinh Bac U22 Viet Nam anh 7

Đây cũng là tình huống làm nổ ra tranh cãi khi trọng tài biên cho rằng một cầu thủ U22 Việt Nam đã việt vị ở vị trí có thể tác động tới tình huống bóng.
Dinh Bac U22 Viet Nam anh 8Dinh Bac U22 Viet Nam anh 9Dinh Bac U22 Viet Nam anh 10Dinh Bac U22 Viet Nam anh 11

Tranh cãi dữ dội giữa ban huấn luyện U22 Việt Nam và tổ trọng tài đã nổ ra. Những thẻ vàng được rút ra, HLV Kim Sang-sik đòi nói chuyện trực tiếp với trọng tài Rustam Lutfullin (người Uzbekistan). Cuối cùng, trọng tài chính “bẻ còi”, công nhận bàn thắng.

Dinh Bac U22 Viet Nam anh 12Dinh Bac U22 Viet Nam anh 13

Đình Bắc lập cú đúp ngay trong trận ra mắt đấu trường SEA Games, đồng thời mang về 3 điểm quý giá cho U22 Việt Nam.

Dinh Bac U22 Viet Nam anh 14

U22 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B. Vị trí này có thể thay đổi sau trận đấu của U22 Malaysia với Lào vào ngày 6/12 tới.
Dinh Bac U22 Viet Nam anh 15

Sau trận, HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào bắt tay Đình Bắc. Bắc lúc này mang băng đội trưởng vì Khuất Văn Khang đã rời sân.

Minh Chiến

từ Bangkok

Đình Bắc U22 Việt Nam Đình Bắc U22 Việt Nam U22 Lào SEA Games 33 U22 Việt Nam Lào

