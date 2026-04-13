Điều không tưởng với phim 16+ của Thiên Ân

Trước khi "Hẹn em ngày nhật thực" ra rạp, ít ai ngờ rằng bộ phim tình cảm này lại có thể dễ dàng chinh phục mốc 100 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Hẹn em ngày nhật thực tiếp tục là cái tên ăn khách nhất ngoài rạp Việt tuần qua. Bộ phim đang tiến sát mốc doanh thu 100 tỷ đồng , dự kiến thành tích sẽ còn tiếp tục tăng thêm không ít.

Với việc 3 tuần liên tiếp giữ vị thế đầu bảng tổng sắp rạp Việt, tác phẩm lãng mạn gắn nhãn 16+ của Đoàn Thiên Ân là phim Việt giữ ngôi vương phòng vé lâu nhất năm 2026 tới hiện tại, vượt qua cả Thỏ ơi. Cụ thể, đứa con tinh thần của Trấn Thành từng giữ chuỗi 17 ngày liên tục không có đối thủ, trong khi Hẹn em ngày nhật thực đã hơn 20 ngày top 1 phòng vé.

Nếu thuận lợi, Hẹn em ngày nhật thực có thể giữ chuỗi top 1 phòng vé cho tới khi loạt phim Việt mới ra rạp vào dịp lễ 30/4.

Thực tế, Hẹn em ngày nhật thực không có thành tích quá bùng nổ, nhưng duy trì tốc độ kiếm tiền ổn định ở rạp chiếu nhờ yếu tố truyền miệng. Sau các suất chiếu đầu tiên, tác phẩm nhận về phản hồi khá tích cực, thậm chí nhiều khán giả kêu gọi xem lại phim lần 2, lần 3. Các bài review phim với nhận định tích cực cũng xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội, giúp phim giữ nhiệt ổn định.

Theo Box Office Vietnam, với việc cán mốc 100 tỷ đồng phòng vé, đây sẽ là dự án điện ảnh thứ 6 ra mắt trong năm nay đạt được thành tích này, nối tiếp Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Tài và Quỷ nhập tràng 2. Đây là con số ngoài mong đợi với đạo diễn Lê Thiện Viễn. Trước đó, 2 phim đầu tay của anh thành tích khá ảm đạm.

Trở lại với diễn biến rạp tuần qua, nếu Hẹn em ngày nhật thực có thành tích vượt mong đợi thì phim Việt khác là Bẫy tiền rơi vào cảnh khủng hoảng. Theo thống kê, phim vừa khép lại tuần mở màn với doanh thu 2 tỷ đồng .

Liên Bỉnh Phát đóng cặp cùng Tam Triều Dâng trong Bẫy tiền. Ảnh: NSX.

Với các chỉ số phòng vé rất khiêm tốn, tác phẩm đối diện nguy cơ bị nhà rạp cắt giảm suất chiếu trong những ngày tới. Nếu không thể lội ngược dòng, Bẫy tiền nhiều khả năng sẽ nối dài danh sách phim Việt thua lỗ năm 2026.

Việc tác phẩm có Liên Bỉnh Phát đóng chính trượt dài ngay từ những bước chân đầu tiên ở phòng vé khiến khán giả lẫn giới quan sát bất ngờ. Trước đó, một phim Việt khác cũng khai thác đề tài nạn lừa đảo trực tuyến là Thiên đường máu lại có doanh thu rất khả quan, vượt 100 tỷ đồng .

Lý do Bẫy tiền bị khán giả lạnh nhạt một phần do khâu truyền thông chưa hiệu quả. Mặt khác, việc dời lịch chiếu nửa năm và trở lại một cách âm thầm khiến tác phẩm không được nhiều khán giả chú ý tới.