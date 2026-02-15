Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Premier League

Nottingham Forest trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League có 4 HLV chính thức trong cùng một mùa giải

Forest là đội đầu tiên có 4 HLV chính thức trong một mùa ở Premier League.

Tối 15/2, Forest công bố bổ nhiệm Vitor Pereira theo hợp đồng 18 tháng. Nhà cầm quân 57 tuổi sẽ mang theo 2 trợ lý và 2 chuyên gia phân tích. Đây là công việc thứ hai của Pereira trong mùa này, sau khi bị Wolves chấm dứt hợp đồng hồi tháng 11 năm ngoái vì khởi đầu bết bát. Ông trở thành HLV thứ 4 của Forest ở mùa giải năm nay.

Forest khởi đầu mùa 2025/26 với Nuno Espirito Santo. Mùa trước, ông xuất sắc giúp CLB giành vé dự Europa League. Tuy nhiên, chiến lược gia Bồ Đào Nha chỉ trụ lại 3 trận trước khi mất việc đầu tháng 9 do mâu thuẫn với ông chủ Evangelos Marinakis.



Ange Postecoglou lập tức được bổ nhiệm nhưng triều đại của ông còn ngắn ngủi hơn. Sau chuỗi 8 trận không thắng, trong đó có thất bại 0-3 trước Chelsea, cựu HLV Tottenham rời ghế chỉ sau 40 ngày.

Tháng 10, Sean Dyche được bổ nhiệm khi Forest rơi xuống nhóm cuối bảng. Dù vậy, ông cũng chỉ tại vị 114 ngày trước khi bị sa thải hồi giữa tuần qua.

Hiện Forest đứng thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 bậc khi mùa giải còn 12 vòng. Trước mắt họ là trận gặp đương kim vô địch Liverpool tại giải quốc nội, xen giữa là chuyến làm khách tới Fenerbahce ở vòng play-off Europa League.

Một mùa giải hỗn loạn và kỷ lục buồn đang biến sân City Ground chìm trong hỗn loạn. Nếu không có cú hích trong phần còn lại của mùa giải, Forest nguy cơ rớt hạng.

