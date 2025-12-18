Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Điều bất ngờ về Leonardo DiCaprio

  • Thứ năm, 18/12/2025 19:46 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Leonardo DiCaprio gây chú ý khi thừa nhận chưa từng xem lại "Titanic" - bộ phim đưa anh thành sao toàn cầu. Anh cũng thừa nhận không có thói quen xem lại phim do mình đóng.

Theo Page Six, Leonardo DiCaprio mới đây gây chú ý khi thừa nhận chưa từng xem lại Titanic (1997) - tác phẩm đưa anh trở thành ngôi sao toàn cầu. Chia sẻ được đưa ra trong buổi trò chuyện do Variety tổ chức, với sự tham gia của DiCaprio và Jennifer Lawrence.

Cụ thể, khi được Jennifer Lawrence đặt câu hỏi về việc có từng xem lại Titanic hay không, DiCaprio cho biết: “Không, tôi đã không xem bộ phim này trong một thời gian rất dài. Tôi không thực sự xem lại các bộ phim của mình”. Dù vậy, sau đó tài tử cũng thừa nhận vẫn có một vài tác phẩm ngoại lệ.

Phản hồi lại, Jennifer Lawrence cho rằng DiCaprio nên thử xem Titanic với tâm thế của một khán giả, bởi bộ phim vẫn giữ được giá trị điện ảnh theo thời gian. Nữ diễn viên cho biết bản thân cô cũng hiếm khi xem lại các bộ phim của mình. Tuy nhiên, Lawrence nói vui rằng nếu từng tham gia một tác phẩm có tầm vóc như Titanic, cô chắc chắn sẽ xem lại.

Leonardo DiCaprio anh 1

Một phân cảnh trong Titanic. Ảnh: 20thCentFox.

Trước đây, Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence từng hợp tác trong bộ phim Don’t Look Up (2021). Theo The Hollywood Reporter, cả hai dự kiến sẽ tái hợp trong dự án điện ảnh mới của đạo diễn Martin Scorsese mang tên What Happens at Night, hiện trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất.

Ra mắt năm 1997, Titanic do James Cameron đạo diễn. Chuyện phim lấy cảm hứng từ thảm họa có thật của con tàu RMS T trong chuyến hải trình đầu tiên năm 1912, kết hợp với câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) và Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), những người đến từ hai tầng lớp xã hội khác nhau.

Về mặt sản xuất, Titanic là một trong những dự án điện ảnh tham vọng nhất của Hollywood thời điểm ra mắt, với kinh phí ước tính khoảng 200 triệu USD. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 70, Titanic nhận 14 đề cử và giành 11 giải thưởng, bao gồm Phim hay nhất Đạo diễn xuất sắc nhất, qua đó trở thành một trong những bộ phim giành nhiều giải Oscar nhất trong lịch sử.

Tác phẩm này cũng được nhắc lại như một dấu mốc quan trọng của điện ảnh hiện đại và là một trong những vai diễn làm nên tên tuổi toàn cầu của Leonardo DiCaprio.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Tiếc cho 'mỹ nam' Lâm Bách Hoành

Dù được kỳ vọng lớn, "96 Minutes" lại không có doanh thu nổi bật ở rạp Việt. Kết quả này vô tình làm lu mờ nỗ lực lột xác đáng ghi nhận của “mỹ nam xứ Đài” Lâm Bách Hoành.

18:02 14/12/2025

Lâm Bách Hoành: 'Hứa Quang Hán mang năng lượng ấm áp'

Lần đầu đến Việt Nam , Lâm Bách Hoành bày tỏ sự háo hức xen lẫn lo lắng. Nam diễn viên cho biết anh đặc biệt ấn tượng trước sự nhiệt tình của khán giả Việt.

32:1921 hôm qua

Trường Giang bị ngờ vực

Trở lại đường đua phim Tết, Trường Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, việc theo đuổi một câu chuyện gia đình quen thuộc khiến dự án sớm vấp phải không ít hoài nghi.

1 giờ trước

Minh An

Leonardo DiCaprio Titanic giải trí phim ảnh

    Đọc tiếp

    Chu tich Miss Universe bi truy na hinh anh

    Chủ tịch Miss Universe bị truy nã

    6 phút trước 19:50 18/12/2025

    0

    Raúl Rocha Cantú, chủ sở hữu Miss Universe, đang bị truy nã vì cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Nhà chức trách hiện không xác định được tung tích của ông.

    NSUT Phi Dieu nhap vien hinh anh

    NSƯT Phi Điểu nhập viện

    2 giờ trước 17:53 18/12/2025

    0

    NSƯT Phi Điểu nhập viện do nhiễm trùng máu. Hiện bà được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

    'Bom sex' Tu Dong Dong sap cuoi hinh anh

    'Bom sex' Từ Đông Đông sắp cưới

    4 giờ trước 16:02 18/12/2025

    0

    Mỹ nhân Từ Đông Đông và bạn trai Doãn Tử Duy công khai bộ ảnh cưới. Cặp đôi sắp lên xe hoa vào cuối tháng 2 năm sau.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý