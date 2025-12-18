Điều bất ngờ về Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio gây chú ý khi thừa nhận chưa từng xem lại "Titanic" - bộ phim đưa anh thành sao toàn cầu. Anh cũng thừa nhận không có thói quen xem lại phim do mình đóng.

Theo Page Six, Leonardo DiCaprio mới đây gây chú ý khi thừa nhận chưa từng xem lại Titanic (1997) - tác phẩm đưa anh trở thành ngôi sao toàn cầu. Chia sẻ được đưa ra trong buổi trò chuyện do Variety tổ chức, với sự tham gia của DiCaprio và Jennifer Lawrence.

Cụ thể, khi được Jennifer Lawrence đặt câu hỏi về việc có từng xem lại Titanic hay không, DiCaprio cho biết: “Không, tôi đã không xem bộ phim này trong một thời gian rất dài. Tôi không thực sự xem lại các bộ phim của mình”. Dù vậy, sau đó tài tử cũng thừa nhận vẫn có một vài tác phẩm ngoại lệ.

Phản hồi lại, Jennifer Lawrence cho rằng DiCaprio nên thử xem Titanic với tâm thế của một khán giả, bởi bộ phim vẫn giữ được giá trị điện ảnh theo thời gian. Nữ diễn viên cho biết bản thân cô cũng hiếm khi xem lại các bộ phim của mình. Tuy nhiên, Lawrence nói vui rằng nếu từng tham gia một tác phẩm có tầm vóc như Titanic, cô chắc chắn sẽ xem lại.

Một phân cảnh trong Titanic. Ảnh: 20thCentFox.

Trước đây, Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence từng hợp tác trong bộ phim Don’t Look Up (2021). Theo The Hollywood Reporter, cả hai dự kiến sẽ tái hợp trong dự án điện ảnh mới của đạo diễn Martin Scorsese mang tên What Happens at Night, hiện trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất.

Ra mắt năm 1997, Titanic do James Cameron đạo diễn. Chuyện phim lấy cảm hứng từ thảm họa có thật của con tàu RMS T trong chuyến hải trình đầu tiên năm 1912, kết hợp với câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) và Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), những người đến từ hai tầng lớp xã hội khác nhau.

Về mặt sản xuất, Titanic là một trong những dự án điện ảnh tham vọng nhất của Hollywood thời điểm ra mắt, với kinh phí ước tính khoảng 200 triệu USD . Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 70, Titanic nhận 14 đề cử và giành 11 giải thưởng, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, qua đó trở thành một trong những bộ phim giành nhiều giải Oscar nhất trong lịch sử.

Tác phẩm này cũng được nhắc lại như một dấu mốc quan trọng của điện ảnh hiện đại và là một trong những vai diễn làm nên tên tuổi toàn cầu của Leonardo DiCaprio.