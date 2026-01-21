Diệp Lâm Anh 10 năm trước

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thành viên nhóm LUNAS gây chú ý khi đu trend "nhìn lại 2016". Nữ ca sĩ được khen ngợi sắc vóc, vẻ ngoài tràn đầy năng lượng.

Những ngày qua, dân mạng Việt Nam thích thú hưởng ứng trend "nhìn lại 2016", chia sẻ lại các hình ảnh, bài đăng 10 năm trước như một kỷ niệm đáng nhớ. Diệp Lâm Anh mới đây cũng hào hứng "đu trend" này.

Trên trang cá nhân với hơn 1,1 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh được chụp vào năm 2016. Người đẹp khoe nhiều hình gợi cảm trong những trang phục ôm sát, tôn đường cong cơ thể. Diệp Lâm Anh chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi làm MC hậu trường show Vietnam's Got Talent 2016, hay du lịch trời Âu và thử bộ môn trượt tuyết... Cô cũng khoe bức hình chụp chung với diễn viên Trấn Thành.

Bài đăng của Diệp Lâm Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng dành lời khen cho sắc vóc ấn tượng của người đẹp. Nhiều khán giả cho rằng ca sĩ vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp sau 10 năm. Thậm chí thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô càng "chín muồi" hơn.

Diep Lam Anh anh 1Diep Lam Anh anh 2

Hình ảnh Diệp Lâm Anh 10 năm về trước. Ảnh: FBNV.

"10 năm trước hay hiện tại đều rất xinh đẹp", "Rất thích bức ảnh này của bạn, cảm giác như được tua ngược thời gian về quá khứ", "Diệp Lâm Anh lúc nào nhìn cũng trẻ đẹp, dễ thương", "Diệp Lâm Anh lão hóa ngược luôn"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Diệp Lâm Anh tham gia show Chị đẹp đạp gió mùa đầu tiên, sau đó ra mắt trong nhóm nhạc LUNAS. Năm 2024, cô góp mặt ở show Nữ hoàng vũ đạo đường phố - phiên bản Việt của Street Woman Fighter với vai trò giám khảo.

Người đẹp từng kết hôn và có 2 con chung với doanh nhân Đức Phạm. Diệp Lâm Anh tâm sự cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ với tâm thế cởi mở, tích cực và luôn nhìn về những điều tốt đẹp trong tương lai. Những gì ở quá khứ, cô gác lại và không còn để tâm.

