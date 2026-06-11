Diễn viên 'X-Men' mắc ung thư vú

Tyler Mane tiết lộ ông được chẩn đoán mắc ung thư vú. Nam diễn viên 59 tuổi cho biết đang bước vào quá trình hóa trị và muốn nâng cao nhận thức về căn bệnh hiếm gặp ở nam giới.

Theo PeoPle, Tyler Mane mới đây đã đăng tải video trên Instagram, chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình. Nam diễn viên gọi đây là “tin xấu”, cho biết ông mắc một dạng ung thư vú cực kỳ hiếm.

“Đúng vậy, tôi bị ung thư vú. Và đúng vậy, căn bệnh này cực kỳ hiếm. Cứ 755 nam giới thì có 1 người được chẩn đoán mắc ung thư vú trong đời, và tôi là một trong số đó”, Tyler Mane nói.

Tyler Mane chia sẻ về căn bệnh của mình. Ảnh: @Tylermane

Nam diễn viên thừa nhận phản ứng đầu tiên của ông là muốn giữ kín chuyện bệnh tật vì cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, ông nhận ra nam giới thường được phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn hơn do ung thư vú ở nam ít được nhắc đến và ít được kiểm tra.

Tyler Mane cho biết các bác sĩ ban đầu từng bỏ qua dấu hiệu bệnh. Ông chỉ được phát hiện sớm nhờ vợ kiên quyết thúc giục đi cắt bỏ khối u. “Chỉ vì vợ tôi thúc ép tôi đi loại bỏ khối u, tôi mới phát hiện bệnh sớm”, ông chia sẻ.

Hiện Tyler Mane đã bắt đầu đợt hóa trị đầu tiên. Trong đoạn video được đăng tải từ bệnh viện, nam diễn viên xuất hiện khi đang điều trị, thì thầm câu nói thể hiện thái độ mạnh mẽ với căn bệnh ung thư.

Theo National Breast Cancer Foundation, ung thư vú ở nam giới là bệnh hiếm, chiếm chưa đến 1% tổng số ca chẩn đoán ung thư vú tại Mỹ. Tỷ lệ này có sự chênh lệch lớn so với phụ nữ, khi cứ 8 phụ nữ thì có 1 người được chẩn đoán mắc ung thư vú trong đời.

Sau khi biết các thống kê trên, Tyler Mane cho biết ông muốn góp phần thay đổi nhận thức về căn bệnh này. Nam diễn viên khuyến khích nam giới cởi mở hơn khi nói về ung thư vú, đồng thời chú ý đến việc phát hiện sớm.

“Nếu được phát hiện sớm, bệnh rất có thể điều trị. Đã đến lúc lắng nghe hồi chuông cảnh tỉnh”, Tyler Mane viết trong chú thích bài đăng.

Tyler Mane là cái tên quen thuộc với loạt phim siêu anh hùng. Ảnh: screenrant.

Một ngày sau đó, nam diễn viên tiếp tục đăng video trong ngày hóa trị thứ hai. Ông bày tỏ sự xúc động trước những lời động viên từ khán giả sau khi công khai bệnh tình. “Điều này khiến tôi rất xúc động và rơi nước mắt. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì tất cả tình yêu thương. Tôi thật sự biết ơn. Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ đánh bại ung thư. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong hành trình này. Chúng ta cần lan tỏa nhận thức. Ung thư thật tồi tệ, nhưng nếu phát hiện đủ sớm, bạn có thể chiến thắng cuộc chiến này”, ông chia sẻ.

Tyler Mane khởi đầu sự nghiệp với vai trò đô vật chuyên nghiệp trước khi chuyển sang diễn xuất. Ông nổi tiếng với vai Sabretooth trong X-Men (2000) và sau đó trở lại vai kẻ thù của Wolverine trong Deadpool & Wolverine (2024). Ngoài X-Men, nam diễn viên người Canada còn được biết đến qua vai Michael Myers trong Halloween (2007) và Halloween II (2009).