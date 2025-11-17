Diễn viên 'Về nhà đi con' kết hôn

Thủy Tiên - diễn viên đóng vai Liễu trong "Về nhà đi con" - vừa chia sẻ loạt ảnh cưới và nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, khán giả.

Thủy Tiên mới đây đã đăng tải loạt ảnh cưới trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý. Theo chia sẻ, lễ kết hôn của cô diễn ra từ tháng 10. Trong bộ ảnh, Thủy Tiên và chồng xuất hiện trong trang phục cưới truyền thống. Nữ diễn viên lựa chọn váy trắng tối giản, trang điểm nhẹ.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Theo thông tin, chồng của Thủy Tiên tên Lê Tiến Đạt, quê ở Ninh Bình. Anh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 5 và tổ chức lễ dạm ngõ vào tháng 8.

Ảnh cưới của Thuỷ Tiên. Ảnh: @ngothuytien.

Thủy Tiên sinh năm 1995, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô từng đạt giải Á quân chương trình Bước nhảy ngàn cân năm 2015. Ngoài phim Về nhà đi con, Thủy Tiên tham gia sitcom Sống chung với em chồng, Sắc màu phái đẹp.

Năm 2021, Thủy Tiên gây chú ý với màn thay đổi ngoại hình ấn tượng. Cô chia sẻ đã giảm 31 kg sau 8 tháng nhờ ăn uống kiểm soát và tập luyện. Cô hạn chế đường, tinh bột, chia nhỏ bữa ăn và chuyển sang tập tạ 5 buổi/tuần theo hướng dẫn huấn luyện viên.

Thủy Tiên cũng từng tâm sự sau vai Liễu - cô em chồng ghê gớm trong Về nhà đi con, cô chưa có cơ hội được đảm nhận thêm những nhân vật thú vị như vậy. Thời gian qua, Thủy Tiên ít tham gia đóng phim.