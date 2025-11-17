Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diễn viên 'Về nhà đi con' kết hôn

  • Thứ hai, 17/11/2025 11:36 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Thủy Tiên - diễn viên đóng vai Liễu trong "Về nhà đi con" - vừa chia sẻ loạt ảnh cưới và nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, khán giả.

Thủy Tiên mới đây đã đăng tải loạt ảnh cưới trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý. Theo chia sẻ, lễ kết hôn của cô diễn ra từ tháng 10. Trong bộ ảnh, Thủy Tiên và chồng xuất hiện trong trang phục cưới truyền thống. Nữ diễn viên lựa chọn váy trắng tối giản, trang điểm nhẹ.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Theo thông tin, chồng của Thủy Tiên tên Lê Tiến Đạt, quê ở Ninh Bình. Anh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 5 và tổ chức lễ dạm ngõ vào tháng 8.

Thuy Tien anh 1Thuy Tien anh 2

Ảnh cưới của Thuỷ Tiên. Ảnh: @ngothuytien.

Thủy Tiên sinh năm 1995, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô từng đạt giải Á quân chương trình Bước nhảy ngàn cân năm 2015. Ngoài phim Về nhà đi con, Thủy Tiên tham gia sitcom Sống chung với em chồng, Sắc màu phái đẹp.

Năm 2021, Thủy Tiên gây chú ý với màn thay đổi ngoại hình ấn tượng. Cô chia sẻ đã giảm 31 kg sau 8 tháng nhờ ăn uống kiểm soát và tập luyện. Cô hạn chế đường, tinh bột, chia nhỏ bữa ăn và chuyển sang tập tạ 5 buổi/tuần theo hướng dẫn huấn luyện viên.

Thủy Tiên cũng từng tâm sự sau vai Liễu - cô em chồng ghê gớm trong Về nhà đi con, cô chưa có cơ hội được đảm nhận thêm những nhân vật thú vị như vậy. Thời gian qua, Thủy Tiên ít tham gia đóng phim.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ

Ấn phẩm Viết tiếp câu chuyện Hòa bình đánh dấu bước ngoặt sáng tạo khi Nguyễn Văn Chung không chỉ kể bằng âm nhạc mà còn bằng lời văn, ký ức và hình ảnh. Đặc biệt, đây là một cuốn sách tích hợp đa phương tiện, cho phép bạn đọc trải nghiệm toàn diện qua đọc truyện, xem tranh minh họa, nghe nhạc và xem video chia sẻ của tác giả bằng mã QR. Hành trình trong sách tái hiện những chặng đường trưởng thành - từ tuổi thơ, mái trường, tình bạn, tình yêu đầu đời, đến gia đình và sự chín muồi - như một khúc nhạc của ký ức và khát vọng.

Phản ứng của vợ cũ khi cựu Thủ tướng Canada hẹn hò Katy Perry

Sophie Grégoire cho biết đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi hay tin Justin Trudeau hẹn hò Katy Perry, nhưng cô chọn đối diện thông tin này với một thái độ tôn trọng.

4 giờ trước

Phim của Bình Bồng Bột dừng chiếu

"Phá đám: Sinh nhật mẹ" rời rạp với doanh thu 5,5 tỷ đồng, sau gần 3 tuần chiếu. Ra mắt vào lúc trị trường thấp điểm, bộ phim của Bình Bồng Bột chưa được đón nhận như kỳ vọng.

5 giờ trước

Phim 'Truy tìm long diên hương' bùng nổ doanh thu

Sau quãng thời gian nguội lạnh, phòng vé Việt bùng nổ trước sự xuất hiện của "Truy tìm long diên hương". Bộ phim hài hành động dắt túi 55 tỷ đồng trong tuần mở màn.

7 giờ trước

Minh An

Thủy Tiên Thủy Tiên Về nhà đi con phim truyền hình giải trí

  • Trần Thị Thủy Tiên

    Trần Thị Thủy Tiên

    Trần Thị Thủy Tiên là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh. Cô nổi tiếng với những sáng tác cho những bộ phim điện ảnh ăn khách. Ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" của Thủy Tiên được bình chọn là 1 trong 5 ca khúc được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng. Ngoài ca hát, cô còn gây ấn tượng với các vai diễn trong các phim như "Nụ hôn thần chết", "Đẹp từng centimet", "Ngôi nhà hạnh phúc".

    Bạn có biết: Gothic rock là thể loại âm nhạc chính trong khoảng thời gian bắt đầu sự nghiệp ca hát của Thủy Tiên.

    • Ngày sinh: 25/11/1985
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Album: Ngọt và đắng (2003), Thủy Tiên (2005), Giấc mơ tuyết trắng (2007), Ngôi nhà hạnh phúc (2009), Em đã quên (2010), Vẫn mãi yêu anh (2012), Dẫu chỉ là mơ (2014)
    • Chồng: Cầu thủ Công Vinh
    • Con: 1

    FacebookZing Mp3

Đọc tiếp

5 nghe si bi yeu cau xin loi hinh anh

5 nghệ sĩ bị yêu cầu xin lỗi

2 giờ trước 12:18 17/11/2025

0

Toàn bộ các thành viên NewJeans xác nhận quay trở lại Ador. Tuy nhiên, động thái này làm dấy lên tranh luận về việc nhóm tái xuất showbiz sau hơn một năm vướng vào tranh chấp pháp lý.

Dong thai gay ban tan cua Toc Tien hinh anh

Động thái gây bàn tán của Tóc Tiên

2 giờ trước 11:55 17/11/2025

0

Tóc Tiên chia sẻ lại một clip có tiêu đề khẳng định cô đang độc thân. Động thái của nữ ca sĩ lập tức gây bàn tán trên mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý