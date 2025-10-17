Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Diễn viên siêu giàu' Hoàng Tử Thao cưới

  • Thứ sáu, 17/10/2025 00:08 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã tổ chức lễ cưới ngày 16/10 tại Tam Á (Trung Quốc). Buổi lễ được phát trực tiếp, song không công bố danh sách khách mời.

Theo Zaobao, cựu thành viên nhóm nhạc EXO Hoàng Tử Thao và nữ ca sĩ, diễn viên Từ Nghệ Dương đã tổ chức lễ cưới vào ngày 16/10 tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam (Trung Quốc). Buổi lễ mang chủ đề ngôi sao đại dương, được trang trí theo phong cách cổ điển và phát sóng trực tiếp để người hâm mộ theo dõi.

Trong buổi lễ, Hoàng Tử Thao quỳ gối cầu hôn lại một lần nữa. Nam ca sĩ phát biểu: “Anh đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng khi em bước vào cuộc đời anh, anh biết chắc rằng tương lai của mình sẽ có em. Từ ngày đầu gặp gỡ đến hôm nay, mọi thứ dường như đã là định mệnh”.

Hoàng Tử Thao còn chuẩn bị cho cô dâu kém bốn tuổi một không gian hoa hồng hồng phấn, cùng lâu đài cổ, và cún cưng. Trong buổi lễ, họ thực hiện nghi thức ném hoa cải xanh, loài rau mang ý nghĩa may mắn và tài lộc trong văn hóa Trung Quốc.

Trước lễ cưới, cặp đôi công bố bộ ảnh cưới chụp tại lâu đài và vườn hoa ở Tam Á, với phong cách kết hợp giữa hiện đại và cổ điển.

Hoang Tu Thao anh 1Hoang Tu Thao anh 2

Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ trực thuộc công ty của Hoàng Tử Thao. Ảnh: Weibo.

Đại diện của cặp đôi cho biết, vì lý do riêng tư nên không tiết lộ khách mời. Song theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, một số nghệ sĩ nổi tiếng đã góp mặt gồm: Ningning(Aespa), Thẩm Mộng Trần, Khương Triều, Lưu Tá Ninh, Tạ Bân Bân...

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng tin đồn tình cảm từ năm 2020, công khai hẹn hò vào tháng 7/2024 và một tháng sau đó, nam diễn viên đã cầu hôn bạn gái trên sóng truyền hình với màn trang trí hoành tráng.

Cả hai từng là thực tập sinh tại Hàn Quốc, sau đó trở về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật. Từ Nghệ Dương hiện là nghệ sĩ trực thuộc công ty L.TAO Entertainment do Hoàng Tử Thao sáng lập và điều hành.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng ra mắt trong nhóm nhạc EXO, sau đó hoạt động tại Trung Quốc với vai trò ca sĩ, diễn viên. Xuất thân từ gia đình giàu có, Hoàng Tử Thao thừa kế khối tài sản 3 tỷ USD từ cha là doanh nhân Hoàng Trung Đông, từng nằm trong top những người giàu nhất Thanh Đảo. Tờ HK01 thậm chí gọi Hoàng Tử Thao là diễn viên siêu giàu.

