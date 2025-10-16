Ma nữ Mai Davika diện 'váy tụt'

Mai Davika gây chú ý với phong cách táo bạo tại Victoria’s Secret Show 2025. Người đẹp Thái Lan chọn mẫu 'váy tụt' vừa ấn tượng, vừa tôn vóc dáng cơ thể.

Ngày 16/10, Mai Davika xuất hiện tại show Victoria’s Secret 2025 (New York) với tư cách khách mời. Cô là một trong những ngôi sao châu Á gây chú ý với phong cách thời trang độc đáo.

Người đẹp Thái Lan chọn trang phục có cấu trúc “váy tụt” đến từ thương hiệu Việt. Phần trên là bodysuit satin màu hồng fuchsia, dáng corset ôm sát cơ thể, có gọng ngực và dây quai mảnh tôn xương quai xanh.

Hình ảnh Mai Davika với chiếc váy độc đáo tại show diễn Victoria’s Secret. Ảnh: @davikah.

Điểm nhấn nằm ở phần chân váy tụt thấp, được tạo thành từ lớp vải satin đỏ trơn, cố ý “rơi” xuống hông để lộ gần như toàn bộ phần bodysuit. Dải voan gân màu nude được gắn ở cạp váy mô phỏng chi tiết corset cổ điển.

Những năm gần đây, Mai Davika thường ưa chuộng những bộ cánh phá cách, tôn đường cong. Song, vóc dáng của nữ diễn viên bị đánh giá quá gầy nên dễ trở thành chủ đề tranh cãi.

Mai Davika từng tham dự show diễn Victoria’s Secret vào năm 2017. Thời điểm đó, gu ăn mặc của nữ diễn viên chưa để lại dấu ấn đặc biệt. Davika diện váy latex xanh pastel ôm sát, thiết kế cúp ngực tạo dáng đồng hồ cát, tôn đường cong và nét nữ tính cổ điển. Tuy nổi bật nhờ chất liệu bóng và màu sắc lạ mắt, tổng thể vẫn thiên về sự an toàn và có phần “nhạt nhòa” hơn so với những bộ cánh táo bạo khác trên thảm đỏ.

Mai Davika, sinh năm 1992, là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Thái Lan. Cô được biết đến qua các tác phẩm ăn khách như Tình người duyên ma và Chiếc lá cuốn bay. Ngoài khả năng diễn xuất, nhan sắc của Mai Davika được đánh giá nổi bật, cô được mệnh danh "ma nữ đẹp nhất Thái Lan".

Dàn mẫu đổ bộ sàn diễn 2025. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài Mai Davika, khách mời dự show nội y có nhiều ngôi sao khác như Sarah Jessica Parker, Jordyn Woods, Dylan Sprouse... Dàn chân dài đổ bộ sàn diễn có những gương mặt kỳ cựu như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Bella Hadid, Gigi Hadid, Jasmine Tookes... Ở tuổi 34, mẫu nội y Emily Ratajkowski gây bất ngờ khi xuất hiện với vai trò tân binh.