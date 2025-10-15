Trang phục gây tranh cãi của 'ma nữ' đẹp nhất Thái Lan

Dân mạng Thái Lan tranh luận về bộ cánh bó sát của Mai Davika tại sự kiện gần nhất. Nhiều người cho rằng trang phục khiến diễn viên mất điểm.

Theo Sanook, nữ diễn viên Mai Davika gây chú ý sau khi xuất hiện cùng bạn trai Ter Chantavit tại sự kiện của ca sĩ thần tượng BamBam (GOT7). Xuất hiện trong trang phục ôm sát cơ thể, Mai Davika nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì phong cách táo bạo.

Mai Davika diện bộ jumpsuit bó sát, chất liệu ánh nhũ xám bạc. Trang phục có phần cổ khoét sâu, nhấn eo bằng thắt lưng bản lớn cùng chi tiết khóa kim loại. Cô phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách đồng tông màu.

Bộ cánh gây tranh luận của Mai Davika tại sự kiện của BamBam (GOT7).

Hình ảnh của nữ diễn viên được lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn, mạng xã hội ở Thái Lan. Nhiều khán giả bình luận rằng thiết kế trang phục quá ôm, để lộ chi tiết nhạy cảm khi chụp dưới ánh sáng. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tiêu cực, không ít người lên tiếng bênh vực Mai Davika và cho rằng nữ diễn viên có vóc dáng hoàn hảo nên có thể tự tin diện bộ cánh này.

Đây không phải lần đầu Mai Davika gây bàn tán về phong cách ăn mặc. Cô thường ưa chuộng những bộ cánh tôn đường cong. Song, vóc dáng của Mai Davika bị đánh giá quá gầy nên dễ trở thành chủ đề tranh cãi.

Mai Davika hướng đến phong cách gợi cảm.

Mai Davika, sinh năm 1992, là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Thái Lan. Cô được biết đến qua các tác phẩm ăn khách như Tình người duyên ma và Chiếc lá cuốn bay. Ngoài khả năng diễn xuất, nhan sắc của Mai Davika được đánh giá nổi bật, cô được mệnh danh "ma nữ đẹp nhất Thái Lan".

Về chuyện đời tư, nữ diễn viên có mối quan hệ tình cảm với tài tử Ter Chantavit. Tháng 6 vừa qua, cô được bạn trai cầu hôn sau 7 năm bên nhau.