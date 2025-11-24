Diễn viên Kataoka Kamezo qua đời

Theo truyền thông Nhật Bản, diễn viên kịch Kataoka Kamezo qua đời trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Adachi, Tokyo.

Theo The Japan News, đám cháy bùng phát vào khoảng 4h sáng 4/11, tại một tòa nhà ba tầng ở Adachi, Tokyo. Vụ hỏa xảy ra ở tầng 3, thiêu rụi khoảng 30 m2 diện tích sinh hoạt.

Hai người đàn ông trong vụ hỏa hoạn, trong đó có Kataoka Kamezo, được lực lượng cứu hộ giải cứu và lập tức đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, Kataoka đã không qua khỏi. Trong khi người đàn ông còn lại dù bị thương nhưng vẫn tỉnh táo.

Kataoka Kamezo qua đời ở tuổi 64. Ảnh: The Japan News.

Theo Sở Cảnh sát Thủ đô, địa điểm xảy ra hỏa hoạn là nhà của hai anh em. Kataoka là người quen của người em, khi đến chơi thì bất ngờ gặp nạn. Tầng một tòa nhà là xưởng bánh kẹo. Tầng hai và tầng ba là khu dân cư. Sau khi nhận được cuộc gọi báo cháy từ người dân, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy sau khoảng 2 giờ.

Thông tin Kataoka Kamezo qua đời ở tuổi 64 vì hỏa hoạn gây xôn xao ngành giải trí Nhật Bản. Nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ xót xa trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên.

Kataoka Kamezo sinh năm 1961, được biết đến là diễn viên tài năng của xứ sở phù tang. Ông từng góp mặt trong nhiều tác phẩm gây được tiếng vang tại Nhật Bản. Diễn viên gạo cội được đánh giá cao với khả năng hóa thân đa dạng vai diễn, từ phản diện cho đến những nhân vật hài.

Theo Tokyo Reporter, lần cuối cùng ông xuất hiện trên sân khấu là hồi tháng 10 năm nay, với vai nhà sư Myōnenbō trong Kyoganoko Musume Dōjōji và vai Tsuji-ban Yosōbee trong Nezumi Komon Harugi Hina-gata.