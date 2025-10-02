Diễn viên 'Fast and Furious' bị phát lệnh bắt giữ

Cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ diễn viên Tyrese Gibson với cáo buộc ngược đãi động vật. Trước đó, đàn chó của anh tấn công thú cưng của hàng xóm.

Ngày 2/10, NBC News đưa tin cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ nam diễn viên Tyrese Gibson, ngôi sao loạt phim Fast and Furious và Transformers, với cáo buộc ngược đãi động vật.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 18/9, bốn con chó giống cane corso của Gibson chạy rông trong khu phố ở Atlanta và tấn công chú chó của hàng xóm. Báo cáo pháp y cho thấy chú chó bị gãy xương sườn, chảy máu nội tạng và có nhiều vết cắn. Camera an ninh cũng ghi được cảnh bốn con cane corso xuất hiện gần nhà người hàng xóm kể trên.

Cùng đêm đó, cơ quan kiểm soát động vật đã tiếp nhận thêm phản ánh từ một hàng xóm khác về việc bị đàn chó chặn trước cửa. Một người bạn của Gibson đã đưa đàn chó đi khi anh không ở nhà. Trước đó, Gibson nhiều lần bị cảnh báo vì để chó chạy rông trong khu vực.

Tyrese Gibson được biết đến với loạt phim Fast and Furious. Ảnh: Reuters.

Ngày 22/9, cảnh sát và kiểm soát động vật đến yêu cầu Gibson giao nộp đàn chó, nhưng anh từ chối và xin thêm thời gian. Cùng ngày, lệnh khám xét được thực thi song Gibson và đàn chó không có ở nhà. Trong trao đổi với cảnh sát, nam diễn viên 46 tuổi thừa nhận chính chó của mình đã gây ra vụ việc.

Trên Instagram, Gibson cho biết đàn chó của anh luôn được coi như thành viên gia đình, chưa từng được huấn luyện tấn công. Vì thế, sự việc khiến anh sốc, đau lòng. Đồng thời, nam diễn viên cũng bày tỏ sự cảm thông với gia đình mất thú cưng.

Hiện Gibson đang ở Los Angeles cùng gia đình để chịu tang cha.

Tyrese Darnell Gibson, sinh năm 1978 tại Los Angeles, là ca sĩ R&B, diễn viên và người mẫu người Mỹ. Anh nổi lên từ cuối thập niên 1990 với album đầu tay Tyrese. Ngoài sự nghiệp solo, Gibson còn là thành viên nhóm R&B TGT.

Trên màn ảnh, Gibson được biết đến nhiều nhất qua vai Roman Pearce trong loạt phim Fast & Furious và Robert Epps trong Transformers, cùng các phim Baby Boy, Four Brothers hay Death Race. Anh từng viết sách, làm nhà sản xuất và người mẫu, song cũng không ít lần vướng vào tranh cãi pháp lý liên quan đến việc nuôi con.