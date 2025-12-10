Diễn viên Diệp Tử Thành qua đời ở tuổi 25

Theo truyền thông Trung Quốc, Diệp Tử Thành qua đời ở tuổi 25. Thông tin nam diễn viên mất khi tuổi còn trẻ khiến đồng nghiệp bàng hoàng.

Theo tờ Sinchew, Diệp Tử Thành được xác nhận đã qua đời vào ngày 8/12. Nguyên nhân ngôi sao trẻ qua đời chưa được tiết lộ cụ thể. Lễ đưa tang diễn viên sẽ diễn ra vào ngày 11/12, sau đó an táng tại nghĩa trang Phú Quý Sơn Trang.

Diệp Tử Thành qua đời ở tuổi 25. Ảnh: Weibo.

Thông tin Diệp Tử Thành đột ngột qua đời khiến người hâm mộ và đồng nghiệp bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp đăng bài tưởng niệm diễn viên trẻ.

Chung Thịnh Trung, đạo diễn bộ phim Học sinh tệ nhất? phần 2 có Diệp Tử Thành đóng chính, chia sẻ: "Cảm ơn em trong đã dốc hết sức mình để khắc họa nhân vật Quả Quả. Sự thuần khiết ấy, sự kiên trì ấy, thứ ánh sáng tuổi trẻ thuộc về em, nhờ em mà nhân vật trở nên sống động và chạm tới cảm xúc mọi người. Mỗi khung hình, mỗi nụ cười, mỗi lần nỗ lực của em, chúng tôi đều sẽ ghi nhớ. Mong em ở thế giới bên kia không còn đau khổ, chỉ còn tự do".

Nghệ sĩ Từ Hữu Lợi cũng bày tỏ xót xa: “Trời ơi… Quả Quả trong phim đã ra đi. Thật sự nhất thời chưa thể chấp nhận được”.

Diệp Tử Thành sinh năm 2001. Từ nhỏ, anh đã yêu thích ca hát và sau đó lấn sân nghệ thuật, được mời đóng phim. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm được yêu thích như Anh em song sinh: 48 giờ kinh hoàng, Đại vũ sư quan thánh cung, Tôi đến từ New York hay Kỳ nghỉ khó quên nhất.