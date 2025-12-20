Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn viên Anh qua đời ở tuổi 31

  Thứ bảy, 20/12/2025 15:00 (GMT+7)
Cựu sao nhí người Anh William Rush, nổi tiếng với loạt phim học đường "Waterloo Road", đột ngột qua đời ở tuổi 31.

Theo People, thông tin được mẹ anh, nữ diễn viên Debbie Rush, xác nhận. Trên trang cá nhân, Debbie Rush đăng tải hình ảnh con trai mỉm cười và bày tỏ nỗi đau trước sự mất mát lớn của gia đình. “Với tư cách là một gia đình, trái tim chúng tôi hoàn toàn tan vỡ, và không có lời nào có thể diễn tả hết nỗi mất mát sâu sắc này. Ngay cả trong khoảnh khắc tăm tối nhất, William vẫn trao đi món quà quý giá nhất", bà Rush viết.

Cũng theo bà, ngay cả trong những giây phút cuối đời, William vẫn nghĩ đến người khác khi quyết định hiến tạng. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố.

Hình ảnh trước khi mất của William Rush. Ảnh: @williamrush.

William Rush bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ, sớm được biết đến qua các chương trình và phim truyền hình dành cho thiếu nhi tại Anh. Anh trưởng thành cùng màn ảnh và ghi dấu ấn đậm nét với vai Josh Stevenson trong Waterloo Road. Theo BBC, William tham gia 168 tập phim trong giai đoạn 2009–2013, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu mến của loạt phim này.

William Rush còn góp mặt trong nhiều series truyền hình Anh khác như Grange Hill, Shameless, CasualtyVera.

Ngoài ra, William Rush có thời gian tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng, đồng thời giữ lối sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư. Trong mắt đồng nghiệp, anh được đánh giá là diễn viên nghiêm túc với nghề và có thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Sự ra đi đột ngột của William Rush khiến nhiều đồng nghiệp và nghệ sĩ truyền hình Anh tiếc thương. Dưới phần bình luận trên mạng xã hội, diễn viên Chelsee Healey, bạn diễn của anh trong Waterloo Road, viết: “Debbie ơi, trái tim tôi tan vỡ vì gia đình bạn. Tôi vô cùng đau buồn. Yên nghỉ nhé, Will".

