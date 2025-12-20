Shin Min Ah và Kim Woo Bin trước ngày cưới

Shin Min Ah và Kim Woo Bin cùng quyên góp 300 triệu won cho nhiều tổ chức thiện nguyện. Trước hôn lễ, Lee Kwang Soo xác nhận sẽ là MC sự kiện.

Theo Nate, trước thềm hôn lễ, Shin Min Ah và Kim Woo Bin ghi điểm với công chúng nhờ những hoạt động thiện nguyện. Cụ thể, cặp đôi đã trao tổng cộng 300 triệu won cho nhiều tổ chức như Quỹ Bỏng Hanlim, Bệnh viện Asan Seoul, Good Friends…

Bên cạnh đó, lễ cưới của Shin Min Ah và Kim Woo Bin cũng thu hút nhiều sự chú ý. Cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ kín đáo vào chiều 20/12 tại một khách sạn ở quận Jung-gu (Seoul), với sự tham dự của gia đình hai bên, người thân và bạn bè thân thiết.

Lễ cưới được giữ ở quy mô riêng tư, hạn chế truyền thông. Người đảm nhận vai trò dẫn dắt buổi lễ là Lee Kwang Soo, bạn thân lâu năm của Kim Woo bin.

Lễ cưới của Shin Min Ah và Kim Woo Bin sẽ diễn ra vào hôm nay, ngày 20/12. Ảnh: Nate.

Trước đó, Shin Min Ah duy trì các hoạt động sẻ chia từ năm 2009, có gần 15 năm âm thầm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, từ năm 2015, nữ diễn viên kiên trì đồng hành cùng các bệnh nhân bỏng - nhóm đối tượng ít nhận được sự quan tâm của xã hội.

Trong khi đó, Kim Woo Bin bắt đầu quyên góp ẩn danh từ năm 2014 để hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Suốt 11 năm qua, anh đều đặn giúp đỡ các bệnh nhi ung thư và những nhóm yếu thế thông qua Bệnh viện Asan Seoul. Mỗi khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hay thảm họa xã hội, nam diễn viên cũng luôn chủ động chung tay đóng góp.

Shin Min Ah và Kim Woo bin công khai hẹn hò từ năm 2015, sau khi quen biết nhau trong một lần chụp quảng cáo. Trải qua một thập kỷ bên nhau, cặp đôi từng đối mặt với giai đoạn thử thách khi Kim Woo bin phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để điều trị ung thư vòm họng vào năm 2017. Trong quãng thời gian đó, Shin Min Ah luôn ở bên chăm sóc và đồng hành. Đến năm 2019, Kim Woo Bin được xác nhận khỏi bệnh hoàn toàn.

Phía công ty quản lý cho biết, sau thời gian dài gắn bó và xây dựng sự tin tưởng, Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã quyết định trở thành bạn đời của nhau. Cả hai sẽ tiếp tục tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, đồng thời trân trọng và gìn giữ cuộc sống riêng tư sau hôn nhân.