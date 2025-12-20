Ngôn Thừa Húc xúc động nhớ Từ Hy Viên

Trong concert tối 19/12, Ngôn Thừa Húc gây xúc động khi tưởng nhớ Từ Hy Viên. Khán phòng lắng lại khi anh treo chiếc vòng cổ sao băng lên kính thiên văn.

Theo 163, trong concert diễn ra tối 19/12 tại Thượng Hải, Ngôn Thừa Húc đã có khoảnh khắc xúc động khi tưởng niệm Từ Hy Viên, bạn diễn gắn bó với anh qua bộ phim truyền hình đình đám Vườn sao băng.

Khi chương trình bước vào ca khúc Anh thật sự, thật sự rất yêu em, Ngôn Thừa Húc lặng lẽ lấy ra chiếc vòng cổ sao băng – món quà mà nhân vật Đạo Minh Tự (Ngôn Thừa Húc) dành cho Sam Thái (Từ Hy Viên) trong Vườn sao băng. Anh nhẹ nhàng treo chiếc vòng lên một kính thiên văn mô phỏng trên sân khấu, sau đó nhắm mắt, chạm tay vào ống kính và chắp tay cầu nguyện. Cả khán phòng chìm trong không khí lặng yên.

Hình ảnh này tái hiện phân cảnh kinh điển của phim, nơi Đạo Minh Tự và Sam Thái cùng ngắm sao. Cũng ở sự kiện, khi giai điệu Meteor Rain vang lên, khán giả đồng loạt hát theo. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự xúc động, cho rằng khoảnh khắc này là ký ức chung của một thế hệ khán giả từng lớn lên cùng Vườn sao băng.

Trong khi đó, Ngôn Thừa Húc không phát biểu trực tiếp trên sân khấu. Anh lặng lẽ rơi nước mắt khi thực hiện nghi thức tưởng niệm.

Khoảnh khắc Ngôn Thừa Húc đặt dây chuyền lên kính thiên văn. Ảnh: 163.

Ngôn Thừa Húc và Từ Hy Viên quen biết từ năm 2001 khi cùng tham gia Vườn sao băng. Suốt nhiều năm sau đó, hai nghệ sĩ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Trước đây, Ngôn Thừa Húc từng công khai chia sẻ rằng Từ Hy Viên là người có ảnh hưởng đặc biệt trong cuộc đời anh và luôn đồng hành, động viên anh trong những giai đoạn khó khăn.

Từ Hy Viên qua đời ngày 2/2 tại Tokyo (Nhật Bản), hưởng dương 48 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, nữ diễn viên không qua khỏi do viêm phổi biến chứng từ cúm trong thời gian đi du lịch cùng người thân dịp Tết Nguyên đán.

Từ Hy Viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Đài Loan và châu Á, nổi tiếng nhất với vai Sam Thái trong bộ phim truyền hình Vườn sao băng (2001). Thành công của tác phẩm đã đưa cô trở thành biểu tượng của một thế hệ khán giả, đồng thời góp phần tạo nên làn sóng phim thần tượng châu Á đầu thập niên 2000. Ngoài diễn xuất, Từ Hy Viên còn được biết đến với phong cách cá tính và dấu ấn riêng trong lĩnh vực thời trang, giải trí.

Sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên khiến nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ và khán giả tiếc thương.