Diện mạo khác lạ của Angelina Jolie

Angelina Jolie xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, nhuộm vàng khi đảm nhận vai diễn mới. Trên phim trường, minh tinh sinh năm 1975 luôn có các con đồng hành.

Theo Page Six, Angelina Jolie khiến nhiều người bất ngờ khi thay đổi diện mạo cho vai diễn mới trong bộ phim Anxious People. Qua loạt ảnh được giới truyền thông ghi nhận trên phim trường tại London, nữ diễn viên xuất hiện với kiểu tóc bob vàng hoe ôm trọn khuôn mặt, diện trang phục màu kem sang trọng.

Hỗ trợ minh tinh sinh năm 1975 là Maddox - con trai nuôi gốc Campuchia sải bước bên mẹ trong chiếc áo hoodie kèm mũ len tông đen. Trước đây, Angelina Jolie và Maddox từng hợp tác trong tác phẩm Without Blood. Cụ thể, chàng trai đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn.

Trở lại Anxious People, Angelina Jolie thủ vai Zara - một chuyên viên ngân hàng về đầu tư. Bộ phim kể về nhóm người bị một tên cướp ngân hàng bắt làm con tin trong sự kiện giao lưu với những khách hàng tiềm năng. Theo đó, Anxious People chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Fredrik Backman xuất bản năm 2019.

Angelina Jolie và con trai nuôi trên phim trường. Ảnh: Backgrid.

Ngoài việc ghi hình tại London, Page Six cho rằng nhiều khả năng ngôi sao phim Maleficent sẽ định cư tại xứ sở sương mù. Hồi tháng 8, các nguồn tin tiết lộ rằng Angelina Jolie chuẩn bị bán bất động sản tại Los Angeles. Năm 2017, nữ diễn viên sở hữu căn nhà với trị giá thời điểm đó là 24,5 triệu USD .

Tiếp đó, một số nguồn tin cho biết Angelina Jolie có kế hoạch chuyển ra nước ngoài sau khi Knox và Vivienne tròn 18 tuổi vào năm tới: "Cô ấy đang để mắt đến một số địa điểm định cư ở nước ngoài. Cô ấy sẽ rất vui khi có thể rời Los Angeles".

Năm 2021, Angelina Jolie chuyển đến căn biệt thự tại Los Angeles này để dễ thỏa thuận quyền nuôi con với chồng cũ Brad Pitt. Trả lời Vogue, cô cho biết: "Tôi muốn chúng được ở gần bố, người mà chỉ cách đó 5 phút đi bộ".

Angelina Jolie và Brad Pitt bắt đầu hẹn hò vào năm 2004, kết hôn sau đó 10 năm nhưng cuộc hôn nhân giữa họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm. Hơn một thập kỷ chung sống bên nhau, cặp sao có 6 người con lần lượt là Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivienne/Knox.