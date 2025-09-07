Điện lực miền Bắc lên tiếng về phản ánh sai sót hóa đơn tiền điện

Trước loạt phản ánh về hóa đơn tiền điện tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh... EVNNPC cho biết phần lớn xuất phát từ các đơn vị tư nhân bán điện, chứ không phải từ ngành điện lực.

Ngành điện làm rõ các phản ánh sai sự thật về hóa đơn tiền điện. Ảnh: Lê Hiếu.

Thời gian gần đây, tại một số địa phương thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) xuất hiện nhiều phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến hóa đơn tiền điện, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước diễn biến này, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an và các cơ quan chức năng để khẩn trương kiểm tra, xác minh, đồng thời công khai kết quả nhằm cung cấp thông tin chính xác cho người dân.

Khiếu nại tiền điện tăng 10 lần, thực tế chỉ tăng 40%

Tại Thanh Hóa, khách hàng Cao Thị Hồng (xã Quảng Chính) đăng tải nội dung tố cáo "anh chốt điện" sai phạm. Vụ việc sau đó được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ, xuyên tạc, quy chụp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh ngành điện.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cùng chính quyền và Công an địa phương cho thấy bà Hồng không mua điện từ EVNNPC mà từ CTCP Quản lý kinh doanh Điện Thanh Hóa - một công ty tư nhân có giấy phép kinh doanh điện - không phải đơn vị của ngành điện. Bản thân khách hàng cũng thừa nhận đã đăng tin thiếu kiểm chứng, gây hiểu lầm và đã chủ động đính chính, cam kết không tái phạm.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết ngành điện tại địa phương hiện chỉ bán lẻ trực tiếp cho 71,1% khách hàng, còn lại do 82 đơn vị khác kinh doanh, gồm 59 đơn vị tư nhân tại nông thôn (313.826 khách hàng) và 23 doanh nghiệp tại khu dân cư, chợ, khu công nghiệp (3.838 khách hàng).

Các đơn vị đều phải lắp công tơ đạt chuẩn, ghi chỉ số, tính hóa đơn, thu tiền đúng quy định, đảm bảo chính xác, minh bạch. Trong trường hợp bà Cao Thị Hồng, ông cho biết nhân viên công ty tư nhân ghi sai chỉ số đã thừa nhận và điều chỉnh hóa đơn, khách hàng không khiếu nại.

Tại Nghệ An, một hộ kinh doanh ở Hưng Nguyên phản ánh hóa đơn tiền điện tăng "gấp 10 lần". Qua kiểm tra công tơ và hệ thống dây dẫn, ngành điện xác định nguyên nhân đến từ việc nhà hàng sử dụng nhiều điều hòa và có hiện tượng chập dây sau công tơ.

Thực tế, hóa đơn chỉ tăng khoảng 40%. Chủ nhà hàng sau đó thừa nhận đã cố tình đăng thông tin sai sự thật để "câu like", rồi xin lỗi và đính chính công khai trên mạng xã hội.

Không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng

Một trường hợp khác xảy ra ở Quảng Ninh, khi khách hàng Đào Bích Lan (Đông Triều) phản ánh 3 tháng liên tiếp hóa đơn điện đều giống nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Điện lực Đông Triều đã kiểm tra công tơ, đối chiếu dữ liệu đo xa từng ngày và xác nhận thiết bị hoạt động chính xác. Việc sản lượng 3 tháng liên tục đều 670 kWh chỉ là sự trùng hợp. Sau khi được giải thích, khách hàng đã hiểu rõ và tự nguyện gỡ bài viết phản ánh trên mạng xã hội.

Tại Hà Tĩnh, một số hộ dân bày tỏ nghi ngờ công tơ có sai sót do hóa đơn tháng 8 tăng cao bất thường. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và Báo Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra.

Kết quả cho thấy công tơ đo đếm hoàn toàn chính xác, sai số trong giới hạn cho phép, còn mức tăng sản lượng chủ yếu do thời tiết nắng nóng kéo dài. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh cũng đã kiểm định độc lập 4 công tơ được tháo ra, khẳng định tất cả đều đạt yêu cầu kỹ thuật.

Tại Phú Thọ, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai hóa đơn điện giống hệt nhau của hai hộ dân ở xã Hùng Việt.

Ông Nguyễn Đình Mạnh, một trong hai khách hàng cho biết ông chỉ nói vui chuyện hai hóa đơn của hai gia đình khác nhau giống nhau, thực tế không hề khiếu nại vì hiểu mùa nắng nóng sử dụng nhiều thiết bị, trẻ nhỏ thường xuyên mở tủ lạnh bảo quản hoa quả cũng làm điện năng tăng; nếu nghi ngờ ông đã không đi nộp tiền.

Chính quyền và công an xã đã phối hợp cùng ngành điện làm rõ sự việc, nhằm kịp thời định hướng dư luận, tránh gây hoang mang hoặc tạo điều kiện cho các luận điệu xuyên tạc.

Một sự việc khác xảy ra ở Hưng Yên, khi khách hàng Trần Thị Thu (Ân Thi) phản ánh hóa đơn tăng cao. Nguyên nhân được xác định do dây điện sau công tơ bị rò rỉ.

Khi được giải thích rõ, khách hàng đã đồng thuận và gỡ bỏ phản ánh, tuy nhiên chồng của bà vẫn livestream thông tin sai sự thật, khiến một số trang mạng và kênh TikTok cắt ghép, xuyên tạc để "câu view".

Ngay sau đó, Điện lực đã phối hợp với Công an xã Ân Thi làm việc trực tiếp với khách hàng. Sau khi làm việc với công an và ngành điện, người này đã thừa nhận sai sót và khuyến nghị người dân không nên đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng.

Theo EVNNPC, những sự việc trên cho thấy phần lớn sai sót chốt chỉ số hoặc sự cố về hóa đơn xuất phát từ các đơn vị tư nhân bán điện, chứ không phải từ ngành điện lực.

Phó tổng giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng cho biết tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc, ngành điện bán lẻ 91,6% với hơn 11 triệu khách hàng, còn lại do 507 doanh nghiệp, tổ chức tư nhân bán cho hơn 1,06 triệu khách hàng.

Hiện, đơn vị đã lắp đặt 100% công tơ điện tử đo xa, triển khai chuyển đổi số, đưa vào vận hành trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 và phối hợp Bộ Công an để chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm minh bạch. EVNNPC cũng sẵn sàng tiếp nhận và nâng cấp lưới điện tư nhân khi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Ông Lượng khuyến cáo khi có thắc mắc về hóa đơn, người dân nên liên hệ tổng đài 1900 6769 hoặc Điện lực địa phương để được giải đáp thay vì chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.