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Thể thao

Diễn biến Việt Nam vs Myanmar

  • Thứ bảy, 18/7/2026 17:30 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Cuộc đối đầu với Myanmar tại Mỹ Đình là màn tổng duyệt quan trọng giúp HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng và kiểm chứng sức mạnh của các tân binh.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đá giao hữu với Myanmar.

Lúc 19h ngày 18/7, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Myanmar trong trận giao hữu quốc tế tại sân vận động Mỹ Đình. Đây là bài kiểm tra quan trọng để ban huấn luyện đánh giá sự tương thích của các nhân tố mới trong hệ thống chiến thuật nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế tự tin sau chuyến tập huấn thành công tại Hàn Quốc. Đoàn quân của ông Kim Sang-sik ghi 8 bàn thắng và chỉ lọt lưới 2 bàn sau 3 trận. Chưa kể, tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng vượt trội với dàn lực lượng ổn định.

Phía bên kia chiến tuyến, bóng đá Myanmar đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thách thức. Tân huấn luyện viên Jorn Andersen có chưa đầy 10 ngày làm việc kể từ khi nhậm chức vào ngày 9/7.

Quỹ thời gian ngắn ngủi khiến đội khách khó lòng vận hành trơn tru triết lý mới. Dù có lực lượng mạnh nhất với sự góp mặt của ngôi sao Maung Maung Lwin, Myanmar vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với "Những chiến binh sao vàng".

Về mặt chiến thuật, ông Kim có thể sẽ vận hành sơ đồ 3-4-3, ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến và tấn công biên. Khả năng cao tuyển Việt Nam sẽ có được một chiến thắng cách biệt trước Myanmar.

Highlights U17 Việt Nam 0-3 U17 Australia Rạng sáng 17/5, U17 Việt Nam thua 0-3 trước U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026.

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Huy Trưởng

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