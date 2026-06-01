Diễn biến Thuỵ Sĩ vs Bosnia

Sau cú sảy chân trước Qatar, Thụy Sĩ cần đánh bại Bosnia & Herzegovina để chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Thụy Sĩ cần lấy lại phong độ sau trận ra quân không như ý. Ảnh: Reuters.

Lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với cả Thụy Sĩ lẫn Bosnia & Herzegovina. Sau khi cùng hòa 1-1 ở ngày ra quân, hai đội hiểu rằng một chiến thắng có thể mở toang cánh cửa vào vòng 32 đội.

Thụy Sĩ bước vào giải với vị thế ứng viên hàng đầu của bảng đấu nhưng màn trình diễn trước Qatar chưa đáp ứng kỳ vọng.

Chỉ có một điểm trong trận ra quân khiến áp lực đè nặng lên Thụy Sĩ trước cuộc đối đầu Bosnia & Herzegovina. Bởi ở lượt cuối, Granit Xhaka cùng đồng đội còn phải chạm trán chủ nhà Canada, đội bóng được đánh giá rất khó chịu khi thi đấu trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Bosnia & Herzegovina có thể hài lòng với trận hòa Canada. Đại diện Balkan thậm chí đã ở rất gần chiến thắng sau pha lập công của Jovo Lukic trong hiệp một. Tuy nhiên, họ không thể đứng vững trước sức ép liên tục từ đối thủ và để Cyle Larin gỡ hòa ở phút 78.

Dẫu vậy, chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp giúp Bosnia & Herzegovina có thêm sự tự tin. Đội bóng của HLV Sergej Barbarez cũng sở hữu hàng phòng ngự được tổ chức tốt, yếu tố từng giúp họ gây khó khăn cho Canada.

Về lực lượng, Thụy Sĩ không ghi nhận ca chấn thương nào sau trận mở màn và nhiều khả năng giữ nguyên bộ khung với Manuel Akanji, Nico Elvedi, Granit Xhaka và Breel Embolo. Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina thấp thỏm chờ kết quả kiểm tra của Sead Kolasinac sau khi hậu vệ kỳ cựu này tập tễnh rời sân ở trận gặp Canada.

Xét tương quan lực lượng và kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, Thụy Sĩ vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, sau những bất ngờ liên tiếp tại World Cup 2026, Bosnia & Herzegovina hoàn toàn có cơ sở để mơ về thêm một kết quả tích cực.

Bàn thắng giúp Qatar giành điểm số lịch sử trước Thụy Sĩ Tuyển Qatar có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ rạng sáng 14/6.