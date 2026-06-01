Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Diễn biến Thụy Sĩ vs Bosnia

  • Thứ sáu, 19/6/2026 02:00 (GMT+7)
  • 50 phút trước

2h rạng sáng 19/6, Thụy Sĩ đối đầu Bosnia ở lượt trận thứ 2, bảng B, World Cup 2026.

Thụy Sĩ sẽ chạm trán Bosnia và Herzegovina tại Los Angeles trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cục diện bảng B World Cup 2026. Sau lượt trận mở màn, cả hai đội đều chỉ giành được một điểm và đang hướng tới chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Thụy Sĩ bước vào trận đấu này với nhiều tiếc nuối sau trận hòa 1-1 trước Qatar. Đội bóng của HLV Murat Yakin sớm vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo vệ thành quả khi để đối thủ ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối. Chiến lược gia người Thụy Sĩ thừa nhận đội bóng của ông đã đánh mất hai điểm, nhưng thành tích ổn định tại các giải đấu lớn vẫn giúp họ được đánh giá cao. Trong 17 trận vòng bảng gần nhất tại World Cup và Euro, Thụy Sĩ chỉ thua hai lần, đồng thời đã góp mặt ở vòng loại trực tiếp trong ba kỳ World Cup liên tiếp.

Ở phía đối diện, Bosnia và Herzegovina cũng trải qua kịch bản tương tự khi bị Canada cầm hòa 1-1. Tuy nhiên, một điểm trên sân khách trước đội chủ nhà là kết quả tích cực với thầy trò Sergej Barbarez. Bosnia hiện sở hữu chuỗi 9 trận bất bại, dù đáng chú ý là 6 trận gần nhất đều kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút. Một chiến thắng trước Thụy Sĩ sẽ giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup với tư cách một quốc gia độc lập.

Trong quá khứ, hai đội mới chỉ gặp nhau một lần ở trận giao hữu năm 2016, khi Bosnia giành chiến thắng 2-0 tại Zurich. Tuy nhiên, màn đối đầu tại Los Angeles lần này hứa hẹn sẽ khó đoán hơn khi cả hai đều đang rất cần điểm.

Duy Anh

trực tiếp World Cup Tuyển Bosnia Tuyển Thụy Sĩ World Cup Thụy Sĩ Bosnia

    Đọc tiếp

    Dien bien Thuy Si vs Bosnia hinh anh

    Diễn biến Thuỵ Sĩ vs Bosnia

    1 giờ trước 01:30 19/6/2026

    0

    Sau cú sảy chân trước Qatar, Thụy Sĩ cần đánh bại Bosnia & Herzegovina để chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

    Nam Phi doi mat hiem hoa tu CH Czech hinh anh

    Nam Phi đối mặt hiểm họa từ CH Czech

    4 giờ trước 22:30 18/6/2026

    0

    Đêm 18/6, cả CH Czech và Nam Phi đều bước vào lượt trận thứ hai bảng A với mục tiêu giành trọn ba điểm để cứu vãn cơ hội đi tiếp tại World Cup 2026.

    Giac mo dang do cua Ronaldo hinh anh

    Giấc mơ dang dở của Ronaldo

    6 giờ trước 21:00 18/6/2026

    0

    Màn trình diễn chưa ưng ý ở trận ra quân hứa hẹn những thử thách lớn đang chờ Ronaldo trong kỳ World Cup cuối, nơi giấc mơ vĩ đại hơn nữa của anh chưa bao giờ bị dập tắt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý