Diễn biến Thụy Sĩ vs Bosnia

2h rạng sáng 19/6, Thụy Sĩ đối đầu Bosnia ở lượt trận thứ 2, bảng B, World Cup 2026.

Thụy Sĩ sẽ chạm trán Bosnia và Herzegovina tại Los Angeles trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cục diện bảng B World Cup 2026. Sau lượt trận mở màn, cả hai đội đều chỉ giành được một điểm và đang hướng tới chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Thụy Sĩ bước vào trận đấu này với nhiều tiếc nuối sau trận hòa 1-1 trước Qatar. Đội bóng của HLV Murat Yakin sớm vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo vệ thành quả khi để đối thủ ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối. Chiến lược gia người Thụy Sĩ thừa nhận đội bóng của ông đã đánh mất hai điểm, nhưng thành tích ổn định tại các giải đấu lớn vẫn giúp họ được đánh giá cao. Trong 17 trận vòng bảng gần nhất tại World Cup và Euro, Thụy Sĩ chỉ thua hai lần, đồng thời đã góp mặt ở vòng loại trực tiếp trong ba kỳ World Cup liên tiếp.

Ở phía đối diện, Bosnia và Herzegovina cũng trải qua kịch bản tương tự khi bị Canada cầm hòa 1-1. Tuy nhiên, một điểm trên sân khách trước đội chủ nhà là kết quả tích cực với thầy trò Sergej Barbarez. Bosnia hiện sở hữu chuỗi 9 trận bất bại, dù đáng chú ý là 6 trận gần nhất đều kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút. Một chiến thắng trước Thụy Sĩ sẽ giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup với tư cách một quốc gia độc lập.

Trong quá khứ, hai đội mới chỉ gặp nhau một lần ở trận giao hữu năm 2016, khi Bosnia giành chiến thắng 2-0 tại Zurich. Tuy nhiên, màn đối đầu tại Los Angeles lần này hứa hẹn sẽ khó đoán hơn khi cả hai đều đang rất cần điểm.