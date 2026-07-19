Diễn biến Pháp - Anh

Anh và Pháp bước vào trận tranh hạng ba World Cup 2026 với mục tiêu khép lại giải đấu trong danh dự, giữa lúc cả hai đều mang theo nhiều nỗi tiếc nuối sau thất bại ở bán kết.

Pháp thua toàn diện trước Tây Ban Nha ở bán kết. Ảnh: Reuters.

Sau khi lỡ hẹn với trận chung kết, Anh và Pháp sẽ đối đầu trong trận tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 19/7 tại Miami (Mỹ). Dù được xem là trận đấu ít được mong chờ, cả hai đội đều muốn kết thúc hành trình bằng một chiến thắng.

Pháp bước vào trận đấu sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết. HLV Didier Deschamps thừa nhận đối thủ vượt trội hơn và không thể giúp ông khép lại sự nghiệp cầm quân tuyển Pháp bằng lần thứ ba góp mặt ở chung kết World Cup.

"Les Bleus" từng hai lần giành hạng ba vào các năm 1958 và 1986, nhưng cũng từng xếp thứ tư năm 1982.

Trong khi đó, Anh một lần nữa gục ngã ở ngưỡng cửa chung kết. "Tam sư" dẫn Argentina 1-0 nhưng để đối thủ lội ngược dòng thắng 2-1. Đó cũng là lần thứ hai trong thế kỷ 21 tuyển Anh dẫn trước ở bán kết World Cup rồi vẫn bị loại, sau thất bại trước Croatia năm 2018.

HLV Thomas Tuchel chịu nhiều chỉ trích vì lối chơi quá thận trọng sau khi đội nhà có bàn mở tỷ số. Dẫu vậy, ông vẫn có cơ hội giúp Anh đạt thành tích tốt thứ hai trong lịch sử World Cup nếu giành chiến thắng trước Pháp. Hai lần góp mặt ở trận tranh hạng ba trước đây, tuyển Anh đều thất bại, lần lượt trước Italy năm 1990 và Bỉ năm 2018.

Anh thua ngược Argentina trong 10 phút cuối trận. Ảnh: Reuters.

Về lực lượng, Pháp nhiều khả năng không có trung vệ William Saliba do tái phát chấn thương lưng. Maxence Lacroix được xem là phương án thay thế.

Trong khi đó, Anh mất Reece James vì chấn thương cơ, còn Jordan Henderson vẫn chưa bình phục. Jarell Quansah trở lại sau án treo giò, tạo thêm lựa chọn cho hàng thủ.

Lịch sử cũng không đứng về phía "Tam sư". Anh chỉ thắng một trong chín lần gần nhất gặp Pháp và từng bị chính đối thủ loại ở tứ kết World Cup 2022. Với cả hai đội, trận tranh hạng ba là cơ hội cuối cùng để phần nào xoa dịu nỗi buồn sau một kỳ World Cup nhiều kỳ vọng.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.