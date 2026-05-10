Diễn biến nghẹt thở cho tấm vé trụ hạng tại La Liga

Tối 9/5, chiến thắng 2-1 trước Espanyol tại vòng 35 La Liga giúp Sevilla thoát khỏi nhóm nguy hiểm và khiến cuộc đua trụ hạng tại La Liga 2025/26 trở nên nghẹt thở.

Sevilla có chiến thắng quan trọng ở vòng 35 La Liga khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Espanyol với tỷ số 2-1. Ba điểm quý giá giúp đội bóng xứ Andalusia tăng liền 5 bậc, từ vị trí thứ 17 lên hạng 12 trên bảng xếp hạng.

Trước vòng đấu này, Sevilla vẫn đứng ngay sát nhóm cầm đèn đỏ và đối mặt nguy cơ rớt hạng sau một mùa giải đầy bất ổn. Tuy nhiên, chiến thắng đúng thời điểm giúp họ có 40 điểm sau 35 trận, tạm thời tạo khoảng cách với nhóm nguy hiểm.

Dù vậy, Sevilla vẫn chưa thể yên tâm. Khoảng cách giữa họ với nhóm xuống hạng gần như không đáng kể. Theo bảng xếp hạng hiện tại, từ vị trí thứ 12 của Sevilla đến Alaves ở hạng 18 chỉ chênh nhau đúng 3 điểm.

Espanyol, Valencia và Elche cùng sở hữu 39 điểm. Mallorca và Girona đứng phía sau với 38 điểm, còn Alaves có 37 điểm. Chỉ cần một vòng đấu, toàn bộ cục diện hoàn toàn có thể thay đổi.

Diễn biến khó lường của cuộc chiến trụ hạng tại La Liga năm nay.

Đây được xem là một trong những cuộc đua trụ hạng căng thẳng nhất La Liga nhiều năm qua. Khi mùa giải chỉ còn vài vòng đấu, mỗi chiến thắng đều mang ý nghĩa sống còn, còn một cú sảy chân có thể khiến đội bóng tụt sâu xuống nhóm nguy hiểm.

Sevilla là đội hưởng lợi lớn nhất sau vòng đấu vừa qua. Từ vị thế bị đẩy sát mép vực, đội bóng từng 7 lần vô địch Europa League bất ngờ tìm lại lợi thế trong cuộc chiến sinh tồn.

Mùa này, Sevilla trải qua nhiều biến động cả về phong độ lẫn áp lực nội bộ. Đội bóng liên tục đánh rơi điểm số trong các trận đấu quan trọng và có thời điểm bị xem là ứng viên xuống hạng. Vì vậy, chiến thắng mới nhất không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn giúp CLB giải tỏa phần nào sức ép tâm lý.

Trong bối cảnh khoảng cách giữa các đội quá sít sao, cuộc chiến trụ hạng tại La Liga hứa hẹn còn nhiều biến động ở những vòng cuối mùa. Lịch thi đấu sắp tới của đội bóng đất cảng cũng vô cùng khó khăn khi họ lần lượt chạm trán Villareal, Real Madrid và Celta Vigo - cả 3 đội đều đang nằm trong top 6 đội mạnh nhất La Liga mùa 2025/26 này.

