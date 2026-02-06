Diễn biến mới tại Khu liên hợp thể thao lớn nhất TP.HCM

Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc nằm tại phường Bình Trưng, rộng hơn 186 ha, được quy hoạch thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực tại TP.HCM.

Phối cảnh Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: CĐT.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được lấy ý kiến, Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có diện tích hơn 186 ha, nằm tại phường Bình Trưng (TP.HCM) với tổng vốn đầu tư gần 146.000 tỷ đồng .

Dự án có vị trí chiến lược khi phía đông giáp dự án Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư hiện hữu; phía nam giáp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; phía bắc giáp rạch Chiếc.

Về hiện trạng sử dụng đất, khu vực quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp (trồng lúa, hoa màu, dừa nước), đất nuôi trồng thủy sản, hệ thống sông rạch và một số loại đất khác.

Trong khu vực hiện có sân tập golf Rạch Chiếc ở phía Tây Bắc, vẫn đang được quản lý và khai thác. Ngoài ra, khu vực còn tồn tại một số công trình di tích, tín ngưỡng. Dân cư sinh sống thưa thớt, phân tán, chủ yếu là nhà tạm, nhà cấp 4.

Đáng chú ý, dưới cầu Rạch Chiếc (phía Tây Bắc khu vực lập quy hoạch) hiện có bia tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại cầu Rạch Chiếc. Dù nằm ngoài ranh dự án, đơn vị lập quy hoạch được đề xuất nghiên cứu đưa không gian này vào tổng thể để tôn tạo, lưu giữ các giá trị văn hóa của khu vực.

Vị trí xây dựng Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: ĐTM.

Dự án dự kiến triển khai trong khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Trong đó, năm đầu dành cho công tác chuẩn bị đầu tư; giai đoạn thực hiện kéo dài khoảng 7 năm sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và được giao đất.

Quy mô phục vụ của dự án vào khoảng 131.000 người, gồm 106.000 khán giả, phóng viên, lao động và khách vãng lai; cùng khoảng 25.000 người lưu trú, tương ứng 10.000 phòng khách sạn.

Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được định hướng trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, đáp ứng các chức năng thi đấu, huấn luyện, sinh hoạt cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án có khả năng tổ chức các giải đấu lớn trong nước và quốc tế như SEA Games, ASIAD và các sự kiện thể thao tầm cỡ khác; đồng thời phục vụ đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao và nhu cầu rèn luyện của người dân.

Bên cạnh đó, dự án kết hợp phát triển các dịch vụ thương mại - du lịch - giải trí gắn với thể thao, tạo động lực lan tỏa cho kinh tế khu Đông TP.HCM.

Khu vực được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, không bố trí chức năng ở, ưu tiên không gian mở, cây xanh, mặt nước và các công trình công cộng.

Trước đó, ngày 15/1, UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án. Theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu - thành viên Tập đoàn Sun Group - là nhà đầu tư thực hiện dự án.