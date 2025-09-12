Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup

Đã có thêm nhiều cá nhân ẩn, xóa các video chứa nội dung sai sự thật về Vingroup. Không ít kênh đăng tải thông tin đính chính, xin lỗi tập đoàn.

Vingroup cho biết nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc về tập đoàn đã xuất hiện trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp. Ảnh: Minh Khánh.

Theo cập nhật của Vingroup, vụ kiện các tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật về tập đoàn này đã đạt những kết quả mới.

Tính đến cuối ngày 11/9, tức 2 ngày sau khi tập đoàn công bố khởi kiện, đã có 65 kênh ẩn, xóa 120 video chứa nội dung bịa đặt, vu khống. Ngoài ra, có 11 kênh đăng nội dung đính chính, xin lỗi tập đoàn và người xem. Các kênh này có trung bình 20.000-50.000 lượt xem/video trên YouTube.

Trước đó, sau khi có thông tin Vingroup khởi kiện, kênh BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính. Một số trang đã gỡ hoặc ẩn video liên quan tới tập đoàn là Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Về tiến trình vụ kiện, đại diện Vingroup cho biết ngoài một số ít chủ tài khoản như Phuong Ngo, Hoang Dung… cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú. Ngoài ra, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận.

Ngày 9/9, Vingroup thông báo đã khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn và lãnh đạo trên các nền tảng mạng xã hội. Các thông tin bịa đặt xoay quanh 4 nhóm nội dung chính, gồm tình hình tài chính của tập đoàn; xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt; các thông tin nhân sự và lãnh đạo Vingroup; cùng các nội dung khác liên quan đến pháp lý sản phẩm, các vấn đề về chính sách.

Phía tập đoàn khẳng định đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc điều hành Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), biện pháp pháp lý kể trên của Vingroup là bước đi đúng đắn và cần thiết của doanh nghiệp trong bối cảnh tin đồn tràn lan trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Giám đốc Công ty luật ANVI nhấn mạnh bất kể kết quả của vụ kiện ra sao, động thái lần này của Vingroup cũng gửi đi thông điệp răn đe. Ông cho rằng đây là lời cảnh báo cho những cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng xã hội để tung tin bôi nhọ, vu khống, hạ bệ người khác, đồng thời mở đường cho các doanh nghiệp khác sử dụng pháp luật để bảo vệ mình.

Vị luật sư cũng phân tích thêm những tin đồn như "lãnh đạo bị bắt", "bị cấm xuất cảnh", "doanh nghiệp sắp phá sản"... không chỉ dừng lại ở mức độ vi phạm dân sự. Trong nhiều trường hợp, chúng có thể cấu thành hành vi vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, và bị xử lý hình sự.