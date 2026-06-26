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Thể thao World Cup 2026

Diễn biến Ecuador vs Đức

  • Thứ sáu, 26/6/2026 02:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù Đức chắc ngôi đầu bảng E, Ecuador vẫn phải bước vào trận đấu cuối với tâm thế tử chiến nhằm tìm kiếm bàn thắng đầu tiên và tấm vé đi tiếp đầy mong manh tại World Cup 2026.

Đức nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình ở trận đấu với Ecuador.

Sáng 26/6, tuyển Đức bước vào lượt trận cuối với vị thế áp đảo khi chắc chắn giành ngôi đầu bảng E sau hai trận toàn thắng. Ngược lại, Ecuador đang đối diện bờ vực bị loại và buộc phải giành chiến thắng để duy trì hy vọng đi tiếp.

Trận đấu này là cơ hội để Julian Nagelsmann thử nghiệm nhân sự, trong khi đại diện Nam Mỹ phải nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng hàng công trầm trọng.

Ecuador đang trải qua một nghịch lý tại giải đấu năm nay. Dù sở hữu lối chơi phòng ngự quyết liệt và khả năng tạo cơ hội ấn tượng với trung bình 8 cú sút trúng đích mỗi trận, các chân sút của Sebastian Beccacece vẫn chưa thể ghi bàn.

Trận hòa 0-0 Curacao hôm 21/6, dù tung ra tới 27 pha dứt điểm, phơi bày sự phung phí cơ hội của Enner Valencia và các đồng đội. Nếu không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, hành trình của đại diện Nam Mỹ sẽ khép lại trong thất vọng.

Phía bên kia chiến tuyến, Đức đang duy trì chuỗi 11 trận thắng liên tiếp và là đội ghi nhiều bàn nhất giải (9 bàn). Nagelsmann dự kiến thay đổi toàn bộ 11 vị trí xuất phát để giữ sức cho vòng loại trực tiếp, đồng thời khỏa lấp khoảng trống của Nico Schlotterbeck do chấn thương.

Sự chú ý sẽ đổ dồn vào Deniz Undav, tiền đạo ghi dấu giày vào 5 bàn thắng từ băng ghế dự bị, người đang khao khát khẳng định giá trị bản thân trong lần đá chính hiếm hoi.

Dù ra sân với đội hình phụ, chiều sâu lực lượng vẫn giúp "Die Mannschaft" được đánh giá cao hơn. Nếu hàng công Ecuador tiếp tục bế tắc, một kết quả hòa sẽ là dấu chấm hết cho đại diện Nam Mỹ tại World Cup lần này.

Highlights Đức 2-1 Bờ Biển Ngà Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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