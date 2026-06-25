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Thể thao World Cup 2026

Casillas tự nhận 'lấy trộm' áo vô địch World Cup 2010

  • Thứ năm, 25/6/2026 19:34 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Sự biến mất bí ẩn của chiếc áo mà Iker Casillas mặc ở chung kết World Cup 2010 hóa ra lại bắt nguồn từ chính anh.

Chiếc áo trong hành trình huyền thoại của Casillas năm 2010 đang ở Mexico.

Chiếc áo thủ môn Casillas mặc trong trận chung kết World Cup 2010 bất ngờ trở thành đề tài gây chú ý tại Tây Ban Nha. Hiện vật mang tính biểu tượng, vốn được trưng bày tại Bảo tàng Legends ở Madrid, từng được thông báo mất tích khiến người hâm mộ và giới sưu tầm không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng khép lại theo cách không ai ngờ tới. Người đang giữ chiếc áo không phải một kẻ trộm nào cả, mà chính là Casillas.

Cựu thủ quân tuyển Tây Ban Nha xuất hiện trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội Instagram để giải thích toàn bộ câu chuyện. Với giọng điệu hài hước, anh thừa nhận mình đã mang chiếc áo sang Mexico mà không thông báo trước.

“Tôi đang giữ nó ở Mexico. Tôi biết mọi người đang lo lắng vì chiếc áo biến mất. Là tôi lấy nó đấy, xin lỗi nhé. Nó đang ở cùng tôi”, Casillas nói.

Huyền thoại của Real Madrid cho biết quyết định này xuất phát từ niềm tin vào sự may mắn mà chiếc áo mang lại. Theo anh, đây là thời điểm đội tuyển Tây Ban Nha bước vào giai đoạn quan trọng của World Cup 2026 và anh muốn sử dụng lại kỷ vật gắn liền với đỉnh cao lịch sử của bóng đá xứ sở bò tót.

“Lần gần nhất tôi mặc chiếc áo này, Tây Ban Nha đã vô địch thế giới. Tôi muốn mặc lại nó khi đội tuyển bước vào giai đoạn quan trọng nhất để mang lại may mắn cho các cầu thủ. Tôi tin vào những điều như thế”, Casillas chia sẻ.

Sau khi khiến dư luận một phen xôn xao, cựu thủ môn 45 tuổi cũng cam kết đưa hiện vật trở lại Madrid ngay lập tức. “Mọi người cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ gửi nó về cùng một người bạn trở lại Madrid”, anh nói thêm.

Chiếc áo màu xanh lá gắn liền với trận chung kết World Cup 2010 tại Johannesburg, nơi Casillas cùng tuyển Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch thế giới.

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Đào Trần

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