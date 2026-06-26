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Thể thao World Cup 2026

Diễn biến Curacao vs Bờ Biển Ngà

  • Thứ sáu, 26/6/2026 02:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bờ Biển Ngà chỉ cần hòa để đi tiếp tại bảng E, trong khi Curacao buộc phải thắng nếu muốn tạo nên kỳ tích lọt vào vòng knock-out của World Cup 2026.

Bờ Biển Ngà vẫn đang thể hiện tương đối tốt ở World Cup 2026.

Sáng 26/6, trận đấu giữa Curacao và Bờ Biển Ngà tại bảng E World Cup 2026 mang tính chất quyết định trực tiếp đến tấm vé đi tiếp của cả hai đội. Trong khi đại diện châu Phi nắm quyền tự quyết với ưu thế chỉ cần một trận hòa, Curacao bắt buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tham dự giải đấu.

Thầy trò Dick Advocaat đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi cầm hòa Ecuador 0-0 ở lượt trận thứ hai hôm 21/6. Điểm tựa lớn nhất của tập thể này chính là thủ môn Eloy Room, người vừa lập kỷ lục World Cup với 15 pha cứu thua trong một trận đấu.

Dự kiến, Curacao sẽ tiếp tục vận hành sơ đồ 5-3-2 để chống chọi sức ép, đồng thời chờ đợi cơ hội phản công từ bộ đôi tiền đạo Jurgen Locadia và Tahith Chong. Sự chắc chắn của hàng thủ là hy vọng duy nhất để đại diện vùng Caribe lách qua khe cửa hẹp.

Phía bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà thể hiện sức mạnh vượt trội với dàn cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại châu Âu. Tâm điểm của mọi đợt tấn công sẽ dồn vào Yan Diomande, ngôi sao được nhiều đội bóng lớn quan tâm.

Dù thiếu vắng hậu vệ Wilfried Singo do chấn thương gân kheo, huấn luyện viên Emerse Fae vẫn có trong tay những phương án thay thế chất lượng như Guela Doue. Với lối chơi giàu tốc độ và kỹ thuật từ Amad Diallo cùng tiền đạo Ange-Yoan Bonny, "Những chú voi" được kỳ vọng sẽ áp đảo hoàn toàn đối thủ để đảm bảo vị trí á quân bảng E.

Sự chênh lệch về đẳng cấp và chiều sâu đội hình khiến nhiệm vụ giành điểm của Curacao trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu hàng công Bờ Biển Ngà tận dụng tốt các cơ hội, hành trình cổ tích của đội bóng vùng Caribe có thể sẽ phải dừng lại.

Highlights Đức 2-1 Bờ Biển Ngà Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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