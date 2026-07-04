Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Diễn biến Canada - Morocco

  • Chủ nhật, 5/7/2026 00:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Canada đứng trước cơ hội lần đầu vào tứ kết World Cup, nhưng Morocco là thử thách lớn nhất của đội đồng chủ nhà kể từ đầu giải.

Morocco là thử thách lớn nhất của Canada từ đầu giải. Ảnh: Reuters.

Sau khi lần đầu giành chiến thắng ở vòng knock-out World Cup nhờ pha lập công muộn của Stephen Eustaquio trước Nam Phi, Canada tiếp tục nuôi giấc mơ tạo nên cột mốc mới khi chạm trán Morocco ở vòng 1/8.

Thầy trò Jesse Marsch viết nên trang sử mới cho bóng đá nước này, nhưng trước mắt họ là đối thủ giàu kinh nghiệm và đang được đánh giá nhỉnh hơn.

Canada bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Đội bóng Bắc Mỹ đã ghi bàn ở 6 trận liên tiếp và gây ấn tượng bằng lối chơi giàu năng lượng, đặc biệt là khả năng pressing tầm cao.

HLV Marsch cũng đón tín hiệu tích cực khi Alphonso Davies đã trở lại sau chấn thương và sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính, trong khi Jonathan David vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Tuy nhiên, Morocco không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi vừa loại Hà Lan trên chấm luân lưu và trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên thắng ở vòng knock-out tại hai kỳ World Cup khác nhau.

Dưới thời tân HLV Mohamed Ouahbi, Morocco chuyển từ lối đá phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng nhiều hơn với sơ đồ 4-2-3-1. Họ thực hiện tới 801 đường chuyền trước Hà Lan và đang sở hữu chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Lịch sử cũng không đứng về phía Canada. Đội bóng xứ lá phong chưa từng thắng Morocco ở cấp độ đội tuyển nam, trong đó có thất bại 1-2 tại vòng bảng World Cup 2022. Dẫu vậy, HLV Marsch khẳng định đây là cuộc đối đầu hoàn toàn khác, giữa hai tập thể đã thay đổi đáng kể so với bốn năm trước.

Nếu vượt qua Morocco, Canada sẽ lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup. Nhưng với kinh nghiệm của đội bóng từng vào bán kết năm 2022 cùng dàn cầu thủ chất lượng như Achraf Hakimi, Brahim Diaz hay Ismael Saibari, Morocco vẫn được xem là ứng viên sáng giá hơn cho tấm vé đi tiếp.

Người hùng Morocco đổi đời khi gia nhập Bayern

Ngôi sao người Morocco Ismael Saibari đổi đời sau khi rời PSV Eindhoven để đầu quân cho Bayern Munich với bản hợp đồng đến năm 2031 và mức lương tăng gấp 10 lần.

12:13 2/7/2026

Trọng tài World Cup gây sốt vì một ánh lườm

Hôm 30/6, trọng tài Wilton Sampaio gây chú ý bằng ánh mắt sắc lạnh trong trận Morocco hòa Hà Lan 1-1 trước khi thắng 3-2 trên chấm luân lưu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

16:36 1/7/2026

Van Dijk, Koeman bị tố 'phản bội bóng đá Hà Lan'

Thất bại trước Morocco ở vòng 32 đội World Cup 2026 khiến đội tuyển Hà Lan trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông quê nhà.

09:01 1/7/2026

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Canada Tuyển Canada Tuyển Morocco Jesse Marsch châu Phi Morocco World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Chu MU rao ban ca doi hinh o Ligue 1 hinh anh

    Chủ MU rao bán cả đội hình ở Ligue 1

    4 giờ trước 21:18 4/7/2026

    0

    Sir Jim Ratcliffe sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho toàn bộ cầu thủ của Nice, nhằm giải quyết khó khăn tài chính và tạo ngân sách cho kỳ chuyển nhượng hè.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý