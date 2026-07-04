Diễn biến Canada - Morocco

Canada đứng trước cơ hội lần đầu vào tứ kết World Cup, nhưng Morocco là thử thách lớn nhất của đội đồng chủ nhà kể từ đầu giải.

Morocco là thử thách lớn nhất của Canada từ đầu giải. Ảnh: Reuters.

Sau khi lần đầu giành chiến thắng ở vòng knock-out World Cup nhờ pha lập công muộn của Stephen Eustaquio trước Nam Phi, Canada tiếp tục nuôi giấc mơ tạo nên cột mốc mới khi chạm trán Morocco ở vòng 1/8.

Thầy trò Jesse Marsch viết nên trang sử mới cho bóng đá nước này, nhưng trước mắt họ là đối thủ giàu kinh nghiệm và đang được đánh giá nhỉnh hơn.

Canada bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Đội bóng Bắc Mỹ đã ghi bàn ở 6 trận liên tiếp và gây ấn tượng bằng lối chơi giàu năng lượng, đặc biệt là khả năng pressing tầm cao.

HLV Marsch cũng đón tín hiệu tích cực khi Alphonso Davies đã trở lại sau chấn thương và sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính, trong khi Jonathan David vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Tuy nhiên, Morocco không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi vừa loại Hà Lan trên chấm luân lưu và trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên thắng ở vòng knock-out tại hai kỳ World Cup khác nhau.

Dưới thời tân HLV Mohamed Ouahbi, Morocco chuyển từ lối đá phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng nhiều hơn với sơ đồ 4-2-3-1. Họ thực hiện tới 801 đường chuyền trước Hà Lan và đang sở hữu chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Lịch sử cũng không đứng về phía Canada. Đội bóng xứ lá phong chưa từng thắng Morocco ở cấp độ đội tuyển nam, trong đó có thất bại 1-2 tại vòng bảng World Cup 2022. Dẫu vậy, HLV Marsch khẳng định đây là cuộc đối đầu hoàn toàn khác, giữa hai tập thể đã thay đổi đáng kể so với bốn năm trước.

Nếu vượt qua Morocco, Canada sẽ lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup. Nhưng với kinh nghiệm của đội bóng từng vào bán kết năm 2022 cùng dàn cầu thủ chất lượng như Achraf Hakimi, Brahim Diaz hay Ismael Saibari, Morocco vẫn được xem là ứng viên sáng giá hơn cho tấm vé đi tiếp.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.