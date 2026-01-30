Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
DIC Corp lãi gấp 6 lần, tăng tốc trả nợ

  • Thứ sáu, 30/1/2026 15:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhờ bán một phần dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước, DIC Corp lãi ròng 624 tỷ đồng năm vừa qua, cao gấp 6 lần năm 2024.

DIC Corp lãi đậm nhờ khoản thu từ việc bán một phần dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước. Ảnh: DIG.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (HoSE: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với doanh thu 2.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 7 và 5 lần cùng kỳ năm 2024.

Động lực tăng trưởng doanh thu trong kỳ chủ yếu đến từ mảng kinh doanh bất động sản, chiếm khoảng 95%.

Vừa qua, DIC Corp cho biết đã chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai) cho 2 doanh nghiệp trong nước và mang về doanh thu hơn 2.954 tỷ đồng.

Trong đó, 31 ha được chuyển nhượng cho CTCP TNT Phú Hòa, thu về 2.465 tỷ và hơn 14 ha khác được chuyển nhượng cho CTCP Everland An Giang, thu về 489 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm ngoái, nhà phát triển bất động sản này ghi nhận 4.726 tỷ đồng doanh thu, gấp gần 4 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 624 tỷ đồng, tăng gần 6 lần.

DIC CORP LÃI LỚN NĂM 2025
Kết quả kinh doanh những năm gần đây của DIC Corp. Nguồn: BCTC DN.
Nhãn20182019202020212022202320242025
Doanh thu thuần Tỷ đồng 23452116248725691897102613014726
Lợi nhuận sau thuế
333372722990191112102624

Nhờ tăng mạnh các khoản thu, bao gồm bán hàng, cung cấp dịch vụ cùng với các khoản thu khác, đồng thời giảm mạnh các khoản chi, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DIC Corp đã chuyển từ trạng thái thâm hụt gần 2.194 tỷ sang thặng dư 1.613 tỷ đồng.

Tại thời điểm kết thúc năm 2025, tổng tài sản của DIC Corp đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tài sản của công ty với trên 6.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 35%

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh năm vừa qua của DIC Corp là việc đẩy mạnh thanh toán nợ. Dữ liệu trên BCTC cho thấy công ty đã trả hơn 3.400 tỷ đồng nợ vay cho các ngân hàng và cá nhân. Khoản nợ vay tính đến ngày 31/12 là 2.237 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp này công bố đã thanh toán thêm 800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn cho 2 lô phát hành hồi 2023, 2024. Bao gồm lô trái phiếu DIGH2326001 phát hành ngày 29/12/2023, có giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/12/2026; và lô DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, giá trị còn lại 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 25/3/2027.

Nguồn vốn mua lại đến từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025, phần vốn chưa sử dụng từ lô trái phiếu DIGH2326002, cùng với nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Sau các giao dịch trên, DIC Corp chính thức sạch nợ trái phiếu. Doanh nghiệp cho biết việc tất toán toàn bộ trái phiếu trước hạn giúp giảm áp lực nghĩa vụ nợ và chi phí tài chính, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Thủy Tiên

DIC Corp DIC Corp bất động sản dig dic đại phước city

