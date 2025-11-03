Đèo Cả muốn khởi công đại lộ - cảnh quan sông Hồng từ quý I/2026

Đèo Cả cho biết đang chuẩn bị nguồn lực để tham gia các dự án hạ tầng lớn. Riêng với dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng 300.000 tỷ đồng, doanh nghiệp đặt mục tiêu khởi công quý I/2026.

Phối cảnh dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Liên danh nhà đầu tư.

CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu thuần đạt hơn 913 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ các trạm thu phí BOT chiếm khoảng 61%, tăng 18%, chủ yếu đến từ các dự án hầm Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông và cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo... Trong kỳ, doanh thu tài chính và lợi nhuận từ công ty liên kết cũng ghi nhận tăng hơn 23%.

Cùng với đà tăng doanh thu, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng, trong khi chi phí khác giảm mạnh từ 1.669 tỷ đồng xuống còn hơn 130 triệu đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của HHV đạt 152 tỷ đồng , tăng hơn 23% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 2.595 tỷ đồng , tăng gần 13%, và lợi nhuận sau thuế gần 477 tỷ đồng , tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tại ngày 30/9 đạt hơn 40.000 tỷ đồng , tăng 3% so với đầu năm, trong đó tài sản cố định chiếm 69%, tương đương 27.550 tỷ đồng . Ở chiều ngược lại, tổng dư nợ vay và thuê tài chính đạt hơn 18.600 tỷ đồng , giảm khoảng 2%.

Năm nay, HHV đặt mục tiêu doanh thu 3.585 tỷ đồng (tăng 8%) và lợi nhuận sau thuế 555 tỷ đồng (tăng 12%). Với kết quả đã đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 72% kế hoạch doanh thu và gần 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 9, cả nước mới giải ngân khoảng 440.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương hơn 50% kế hoạch năm. Điều này cho thấy lượng vốn lớn sẽ được phân bổ trong quý IV.

Trong bối cảnh đó, Đèo Cả cho biết doanh nghiệp có thể được hưởng lợi khi nhiều dự án trọng điểm do đơn vị đảm nhận đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Với nền tảng tài chính vững mạnh, tiến độ thi công đảm bảo, môi trường đầu tư thuận lợi... HHV kỳ vọng sẽ hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm.

Nhìn dài hạn, HHV cùng Tập đoàn Đèo Cả đang chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn 2026-2030, khi nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông được dự báo tăng mạnh.

Doanh nghiệp cho biết đã và đang chuẩn bị nguồn lực để tham gia các dự án lớn như cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 (hơn 40.000 tỷ đồng ), mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông (hơn 1.100 km, theo hình thức PPP).

Đặc biệt, nếu được chấp thuận, doanh nghiệp đặt mục tiêu khởi công dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng trong quý I/2026.

Song song đó, HHV cũng nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực cho các dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam và các tuyến metro tại Hà Nội, TP.HCM, nhằm tạo khối lượng công việc lớn trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Liên quan đến dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng, Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú trước đó đã có báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ. Liên danh này đề xuất dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỷ đồng , bao gồm đại lộ dài khoảng 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Cùng với đó là một tuyến đường sắt đô thị (monorail) tổng chiều dài khoảng 84 km với khoảng 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui. Ngoài ra, dự án còn dành 3.300 ha phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và nhiều khu vực công cộng.

Về phương thức triển khai, liên danh nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đồng thời chia làm 3 dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; dự án PPP (loại hợp đồng BT) đại lộ - cảnh quan sông Hồng; dự án PPP (loại hợp đồng BT) monorail sông Hồng.

UBND TP Hà Nội mới đây đã thành lập tổ công tác do Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn làm tổ trưởng để chỉ đạo nghiên cứu, rà soát hiện trạng và lập quy hoạch trục đại lộ - cảnh quan sông Hồng.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư tổng thể và các dự án thành phần độc lập, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quá trình triển khai.