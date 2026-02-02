Deadline dí sát, dân văn phòng TP.HCM vẫn đi làm tóc, xăm mình đón Tết

|
Hai tuần trước Tết Nguyên đán, nhu cầu làm đẹp tăng cao thúc đẩy doanh thu nhiều cửa hàng làm đẹp tại TP.HCM. Tại Tiệm Xăm Bánh Donut (phường Tân Định), không khí làm việc trở nên tất bật ngay từ đầu giờ chiều. Trong không gian thoang thoảng mùi mực xăm, khách ra vào liên tục, chủ yếu là các bạn trẻ 20-35 tuổi. Một số người chọn xăm hình nhỏ mang ý nghĩa may mắn cho năm mới. Nhiều người tranh thủ hoàn thành những hình xăm dang dở trước khi về quê nghỉ Tết.
|
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện tiệm xăm cho biết: "Khoảng hai tuần cận Tết là một trong số thời điểm đông khách nhất trong năm. Khách thường chọn các hình xăm mini như chữ, biểu tượng may mắn, hoa lá hoặc hình liên quan đến gia đình. Có ngày tụi mình làm không kịp nghỉ, lịch hẹn kín từ trưa đến tối muộn". Trong dịp cao điểm như hiện tại, 8 thợ xăm tại đây luân phiên xăm 40 hình/ngày. Mức giá khai kim tại cửa hàng đối với hình xăm cỡ nhỏ là 500.000 đồng/hình.
|
Theo ghi nhận, không phải tiệm xăm nào tại TP.HCM cũng rơi vào tình trạng quá tải dịp cận Tết. Lượng khách chủ yếu tập trung tại các tiệm xăm lớn, có tên tuổi hoặc được cộng đồng chơi xăm biết đến từ lâu. Những cơ sở này thường kín lịch hẹn, khách phải đặt trước nhiều ngày.
|
Trong khi đó, một số tiệm xăm nhỏ vẫn duy trì lượng khách ổn định, không quá đông đúc. Sự chênh lệch này phản ánh xu hướng người trẻ ưu tiên lựa chọn địa chỉ uy tín, đặc biệt khi xăm hình dịp cuối năm, thời điểm được xem là nhạy cảm về thời gian hồi phục và tính thẩm mỹ.
|
Không chỉ tiệm xăm, nhiều salon tóc cũng rơi vào tình trạng "cháy lịch". Không khí làm đẹp diễn ra khẩn trương khi nhiều khách tranh thủ hoàn thiện diện mạo sau giờ làm. Tại Hair Salon Oke (phường Tân Định), từ thời điểm mở cửa lúc 9h30 đến tối muộn, ghế làm tóc hầu như không trống. Tiếng máy sấy, máy uốn hoạt động liên tục, nhân viên di chuyển không ngừng giữa các khách hàng. Thanh Sang, chủ salon, cho biết cửa hàng đã kín lịch từ cuối tháng 12 đến 28 Âm lịch.
|
"Cận Tết khách đông gấp đôi so với ngày thường. Nhiều bạn trẻ đi làm đến chiều tối mới tranh thủ ghé salon, có người làm tóc tới 22-23h. Tiệm chúng tôi hơn 12 thợ thay ca liên tục đến tối muộn. Nhiều hôm phải tăng ca đến 1-2h sáng hôm sau", Sang cho hay.
|
Chủ cửa hàng cho biết các dịch vụ được ưa chuộng nhất dịp này là uốn, nhuộm tông nâu trầm, nâu cam Triệu Lộ Tư (nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng với màu tóc này), cắt layer nhẹ hoặc phục hồi tóc hư tổn. Thời gian chờ đợi cũng kéo dài hơn, nhiều khách phải đặt lịch trước một tháng để tránh quá tải.
|
Nhiều bạn trẻ vừa ngồi làm tóc vừa tranh thủ trả lời tin nhắn công việc, chỉnh sửa bài tập hoặc xử lý những deadline cuối năm. Trương Thịu Thảo Trang (sinh năm 2003), hiện làm nhân sự cho một doanh nghiệp tại TP.HCM, cho biết đã phải sắp xếp lịch cá nhân khá gấp rút để kịp làm tóc trước Tết. "Hôm nay phải tăng ca nên chỉ tranh thủ dành khoảng 3-4 tiếng để nhuộm, duỗi và uốn phồng", Thảo Trang chia sẻ. Tổng chi phí làm tóc của cô trong dịp này vào khoảng 2,3 triệu đồng, mức giá được cô cho là phù hợp để có diện mạo chỉn chu hơn trong những ngày đầu năm mới.
|
Ở một tiệm nối mi tại phường Sài Gòn, lượng khách khá đông. Các giường nối mi gần như kín chỗ từ sáng. Khách hàng chủ yếu là nữ sinh viên, nhân viên văn phòng và người làm trong lĩnh vực dịch vụ, mong muốn có diện mạo chỉn chu hơn khi về quê hoặc tham gia các buổi gặp gỡ đầu năm.
