Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Đề xuất ưu tiên 'nam giới nuôi hai con, vợ mất' mua nhà ở xã hội

  • Thứ sáu, 7/11/2025 18:18 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Bộ Y tế chỉnh sửa đề xuất "nam giới có hai con không vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội" thành "nam giới hai con, vợ chết được ưu tiên", nhằm tránh tình trạng lợi dụng chính sách.

Dư luận lo ngại quy định nam giới có hai con mà không có vợ hoặc vợ đã mất được ưu tiên mua nhà xã hội có thể dẫn đến tình trạng ly hôn giả để hưởng chính sách. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Dự thảo Luật Dân số và Luật Phòng bệnh do Bộ Y tế tổ chức mới đây, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết bản cập nhật mới nhất của dự thảo Luật Dân số đã điều chỉnh quy định liên quan đến chính sách ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Cụ thể, theo dự thảo mới, chỉ nam giới đang nuôi hai con và có vợ đã mất mới được xem xét ưu tiên mua nhà ở xã hội. Quy định này được sửa đổi để tránh tình trạng lợi dụng chính sách.

Trước đó, dự thảo từng quy định "phụ nữ sinh đủ hai con hoặc nam giới có hai con mà không có vợ hoặc vợ đã chết" được hưởng ưu tiên. Tuy nhiên, quy định này vấp phải nhiều ý kiến cho rằng có thể tạo kẽ hở pháp lý, dẫn đến tình trạng ly hôn giả để được hưởng chính sách. Do đó, ban soạn thảo đã chỉnh lý, giới hạn đối tượng rõ ràng hơn.

Ông Lê Thanh Dũng cho biết việc sửa đổi không làm thay đổi mục tiêu của chính sách, mà nhằm làm rõ cách hiểu và phù hợp với thực tế hơn, đồng thời thể hiện sự hỗ trợ thiết thực với những trường hợp một mình nuôi con.

"Đây là điều chỉnh quan trọng trong nhóm chính sách khuyến khích sinh đủ hai con, hướng tới duy trì mức sinh thay thế", ông Dũng nhấn mạnh.

Về quy trình, ông Dũng lưu ý chính sách ưu tiên mua nhà ở xã hội vẫn phải tuân theo thứ tự ưu tiên chung theo quy định của pháp luật, nên nội dung này chỉ là một điều kiện trong nhiều tiêu chí khác, không phải là vấn đề quá băn khoăn.

Theo ông Dũng, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới xây dựng Luật Dân số. Dù không thể bao quát hết mong muốn của hơn 100 triệu dân, ban soạn thảo vẫn tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp này.

So với Pháp lệnh Dân số trước đây, dự thảo Luật Dân số lần này đã cụ thể hóa và mở rộng nhiều chính sách mới, thể chế hóa việc chuyển trọng tâm từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

Các nội dung bổ sung mới so với quy định của Pháp lệnh Dân số như duy trì mức sinh thay thế, tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con, bổ sung tiêu chí ưu tiên được mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đồng thời, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính; các nội dung thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số...

Thủ tướng: Không để người dân phải 'chen chúc' mua nhà ở xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, chuẩn bị ban hành nghị quyết mới với cơ chế thông thoáng và minh bạch hơn.

15:15 24/10/2025

Bố đơn thân có 2 con đẻ sắp được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Dự thảo Luật Dân số quy định ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết.

12:47 23/10/2025

Xếp hàng từ 2h sáng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Thủ đô

Dù nằm ở khu vực ngoại thành, dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại xã Đông Anh, Hà Nội vẫn thu hút rất đông người dân tới nộp hồ sơ mua nhà. 

16:43 22/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

nhà ở xã hội Luật Dân số Lê Thanh Dũng bộ y tế

    Đọc tiếp

    He lo khoi tai san cua con trai ut ong Trump hinh anh

    Hé lộ khối tài sản của con trai út ông Trump

    1 giờ trước 21:20 7/11/2025

    0

    Barron Trump được cho là đang nắm giữ khối tài sản lên đến 150 triệu USD, nhờ vào việc sở hữu ví tiền điện tử cũng như đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý