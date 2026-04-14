Đề xuất trận đấu chỉ kéo dài 50 phút của ông chủ Napoli

  • Thứ ba, 14/4/2026 20:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Aurelio De Laurentiis gây tranh cãi khi đưa ra loạt đề xuất thay đổi luật bóng đá nhằm thu hút khán giả trẻ.

Chủ tịch Napoli đề xuất rút gọn gần một nửa thời lượng thi đấu.

Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis, một lần nữa trở thành tâm điểm khi kêu gọi cải tổ sâu rộng bóng đá hiện đại. Theo ông, nếu không thay đổi, môn thể thao này sẽ dần mất đi sức hút với thế hệ khán giả trẻ.

Trong cuộc trao đổi với The Athletic, De Laurentiis cho rằng thời lượng trận đấu hiện tại quá dài và nhịp độ thiếu hấp dẫn. Ông đề xuất rút ngắn mỗi hiệp xuống còn 25 phút, đồng thời áp dụng đồng hồ dừng như bóng rổ để hạn chế tình trạng câu giờ và giả vờ chấn thương.

Không dừng lại ở đó, người đứng đầu Napoli còn muốn loại bỏ hoàn toàn thẻ vàng và thẻ đỏ. Thay vào đó, ông đề xuất hệ thống "phạt tạm thời", trong đó cầu thủ vi phạm sẽ rời sân trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là 5 hoặc 20 phút tùy mức độ.

Theo De Laurentiis, bóng đá hiện nay thiếu bàn thắng và chưa đủ tính giải trí. Ông cho rằng cần thay đổi luật việt vị để tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn, qua đó tăng sức hấp dẫn cho trận đấu.

"Thế hệ mới là tương lai của bóng đá. Nếu không làm họ hài lòng, chúng ta sẽ đánh mất tất cả", ông nhấn mạnh.

Những đề xuất này ngay lập tức gây tranh luận, bởi chúng đi ngược lại nhiều giá trị truyền thống của môn thể thao vua. Tuy nhiên, chúng cũng phản ánh một thực tế là bóng đá đang đứng trước áp lực phải thích nghi với thói quen thưởng thức nhanh của khán giả hiện đại.

Dù khả năng áp dụng còn xa vời, phát biểu của De Laurentiis vẫn mở ra cuộc thảo luận đáng chú ý về tương lai của môn thể thao vua.

Đào Trần

Napoli Bóng rổ De Laurentiis Luật Aurelio De Laurentiis The Athletic

