Đề xuất miễn lãi vay cho nhà đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng đề xuất hàng loạt cơ chế ưu đãi cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trong đó Nhà nước có thể cho vay tới 80% vốn đầu tư với lãi suất 0% trong 30 năm.

Bộ Xây dựng vừa trình Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo Chính phủ.

Miễn lãi vay tối đa 30 năm

Theo dự thảo, với hình thức đầu tư kinh doanh, Nhà nước có thể cho vay tối đa 80% tổng mức đầu tư (không gồm chi phí dự phòng) với lãi suất tối thiểu 0%, thời hạn vay tối đa 30 năm kể từ ngày giải ngân lần đầu.

Còn trường hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), phần vốn Nhà nước tham gia không vượt quá 80% tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Các ngân hàng thương mại trong nước được miễn áp dụng giới hạn tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với khoản vay dành cho nhà đầu tư, và khoản vay này không tính vào tổng dư nợ của ngân hàng đối với nhà đầu tư.

Riêng với phương thức đầu tư PPP, Bộ Xây dựng đề xuất thêm các chính sách riêng. Cụ thể, trong 3 năm đầu sau khi tuyến đường sắt được đưa vào vận hành, nếu doanh thu thực tế thấp hơn so với mức dự kiến trong phương án tài chính, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phần chênh lệch giảm đó cho nhà đầu tư.

Nguồn tiền chi trả được ưu tiên lấy từ khoản tăng thu ngân sách hàng năm, phần chi còn lại của ngân sách trung ương hoặc vốn đầu tư công trung hạn. Sau 3 năm đầu tiên, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình PPP.

Thời gian hoàn vốn tối đa của dự án là 70 năm.

Cho phép khai thác, phát triển khu đô thị TOD quanh nhà ga

Về khai thác nhà ga đường sắt, cơ quan, đơn vị quản lý khai thác, nhà đầu tư được sử dụng, khai thác hoặc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt và các công trình dịch vụ khác trong khu vực ga đường sắt.

Đối với khu vực TOD, UBND cấp tỉnh được chỉ định nhà đầu tư dự án để thực hiện đầu tư dự án phát triển đô thị theo mô hình TOD thuộc phạm vi dự án.

Nhà đầu tư được quyền ứng kinh phí của nhà đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch khu vực TOD và nộp tiền sử dụng đất, thuê đất.

Tiền sử dụng đất thu được chính quyền địa phương cấp tỉnh được giữ lại 50% nộp vào ngân sách địa phương và 50% nộp vào ngân sách trung ương.

Về phát triển công nghiệp và chuyển giao công nghệ, nhà đầu tư phải ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước, đồng thời yêu cầu đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực để Việt Nam có thể tự vận hành, bảo trì hệ thống.

Nhà đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị phục vụ dự án

Về thu xếp vốn cho dự án, ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải giải trình kế hoạch huy động và giải ngân.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện giải ngân với tỷ lệ vốn nhà đầu tư huy động theo quy định của Giấy đăng ký đầu tư nhưng bảo đảm các kỳ giải ngân không thấp hơn 20% kỳ giải ngân cho đến khi hết phần vốn góp nhà đầu tư.

Nhà đầu tư bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh và không được bồi hoàn trong trường hợp gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, khai thác không bảo đảm chất lượng dẫn đến xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Dự thảo cũng quy định nhà đầu tư không được điều chỉnh mục tiêu, quy mô chủ yếu của dự án sau khi phê duyệt, bao gồm khổ đường, tốc độ thiết kế và tải trọng.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị và các hàng hóa, linh phụ kiện phục vụ đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì, khai thác dự án mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật.