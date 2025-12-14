Đề nghị 10 tỷ euro làm rung chuyển Barcelona

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman được cho là đang cân nhắc đề nghị lên tới 10 tỷ euro để mua lại Barcelona.

Phía Saudi Arabia muốn mua lại Barcelona.

Con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội, dù khả năng thương vụ này thành hiện thực vẫn bị đánh giá là rất thấp.

Theo báo chí Tây Ban Nha, đề xuất trên đủ để xóa khoản nợ khoảng 2,5 tỷ euro của Barcelona, đồng thời mang lại nguồn vốn khổng lồ giúp CLB tái cấu trúc toàn diện. Động thái này được đặt trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng thể thao toàn cầu của Saudi Arabia thông qua Quỹ đầu tư công (PIF), vốn đã đổ tiền mạnh tay vào bóng đá thời gian qua.

Tuy nhiên, thông tin vấp phải rào cản lớn. Barcelona là một trong số rất ít CLB lớn châu Âu vẫn hoạt động theo mô hình thuộc sở hữu của các hội viên. Theo quy định, không cá nhân hay tổ chức nào được phép mua đứt CLB. Mọi quyền lực cao nhất, từ bầu Chủ tịch đến thông qua ngân sách, đều thuộc về các hội viên. Vì vậy, việc bán Barcelona khó xảy ra về mặt pháp lý lẫn bản sắc.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng đề xuất 10 tỷ euro mang tính thăm dò. Thực tế, Barcelona vẫn đang vật lộn với hậu quả từ giai đoạn chi tiêu mất kiểm soát trước năm 2020, cộng thêm tác động của đại dịch Covid-19 và áp lực từ trần lương nghiêm ngặt của La Liga. Dù Chủ tịch Joan Laporta khẳng định CLB dần ổn định, gánh nặng nợ vay, đặc biệt từ dự án cải tạo sân Camp Nou, vẫn là thách thức dài hạn.

Một kịch bản khả dĩ hơn, nếu có hợp tác với Saudi Arabia, là việc đầu tư vào mảng thương mại hoặc giải trí tách biệt với bộ phận bóng đá. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với quyền sở hữu hay kiểm soát chuyên môn.

Về phía Barcelona, lập trường nhiều năm qua vẫn không thay đổi. CLB không phải để bán. Đội bóng sẽ tiếp tục tái cơ cấu tài chính, kiểm soát quỹ lương và gia tăng doanh thu bền vững, thay vì chạy theo những viễn cảnh khó khả thi.