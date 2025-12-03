'Đế chế' doanh nghiệp trị giá 1,8 triệu tỷ của ông Phạm Nhật Vượng

Giá các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup liên tiếp tăng cao kéo vốn hóa nhóm doanh nghiệp này đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường Việt Nam.

Tập đoàn Vingroup cùng nhóm công ty thành viên đang ngày càng khẳng định vị thế "siêu" tập đoàn trên thị trường chứng khoán khi vốn hóa các doanh nghiệp này không ngừng mở rộng, xô đổ mọi kỷ lục trước đó của thị trường Việt Nam.

Trong khi Vingroup trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên có giá trị vượt 1 triệu tỷ đồng , ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT tập đoàn, cũng khẳng định vị trí tỷ phú giàu nhất Việt Nam với khối tài sản ròng xấp xỉ 25 tỷ USD , theo Forbes.

Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chủ yếu có được nhờ đà tăng không ngừng nghỉ của nhóm doanh nghiệp niêm yết liên quan gồm VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes), VRE (Vincom Retail) và VPL (Vinpearl). Ngoài ra, hệ sinh thái Vingroup còn có 2 doanh nghiệp giao dịch trên UpCOM, gồm VEFAC (VEF) và Savina (VNB).

Hiện tại, tổng vốn hóa của 6 doanh nghiệp niêm yết kể trên đạt xấp xỉ 1,8 triệu tỷ đồng , tương đương 20% vốn hóa toàn thị trường Việt Nam. Đưa các cổ phiếu "họ Vingroup" trở thành nhóm có tác động lớn nhất tới thị trường chứng khoán Việt Nam.

VINGROUP VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN GIÁ TRỊ GẦN 1,8 TRIỆU TỶ ĐỒNG Vốn hóa các doanh nghiệp tính đến ngày 2/12. Nguồn: HSX; UPCoM. Nhãn Vingroup Vinhomes Vinpearl Vincom Retail VEFAC, Sách Việt Nam Vốn hóa Tỷ đồng 1059600 438600 186000 79300 23200

Vingroup - 1,06 triệu tỷ đồng

Đóng cửa phiên giao dịch 2/12, tiêu điểm thị trường chứng khoán tiếp tục thuộc về cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Mã chứng khoán này tiếp tục duy trì đà tăng và chạm đỉnh lịch sử mới ở 275.000 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thị giá VIC đã tăng 579%, thuộc nhóm cổ phiếu tăng giá tốt nhất năm nay.

Vingroup hiện là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất chinh phục mốc vốn hóa 1 triệu tỷ đồng . Đến cuối ngày 2/12, vốn hóa tập đoàn này đạt gần 1,06 triệu tỷ.

Đà tăng của cổ phiếu VIC diễn ra trong bối cảnh tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng không ngừng mở rộng hoạt động từ mảng hạ tầng, năng lượng cho tới văn hóa - giải trí...

Ông Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam, sở hữu doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam. Ảnh: VIC.

VinFast - hãng xe điện của Vingroup - vẫn đang mở rộng thị trường và ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh số ấn tượng. Ngoài thị trường Việt Nam, nhà sản xuất xe điện này cũng đang có nhiều động thái để tăng hiện diện tại Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Philippines.

Cổ phiếu VFS của VinFast hiện niêm yết tại sàn chứng khoán Mỹ và được thị trường định giá 7,77 tỷ USD .

Ở mảng hạ tầng, thông qua công ty con VinSpeed, tập đoàn của tỷ phú Vượng đang đề xuất đầu tư 3 tuyến đường sắt tốc độ cao gồm TP.HCM - Cần Giờ (tổng vốn 3,3 tỷ USD ); Hà Nội - Quảng Ninh ( 5,54 tỷ USD ); và đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ( 61 tỷ USD không tính chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng).

Ở mảng năng lượng, thông qua công ty con VinEnergo, tập đoàn đã khởi công dự án nhiệt điện khí lớn nhất Việt Nam - LNG Hải Phòng - công suất 4.800 MW, vốn khoảng 7,7 tỷ USD .

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ, mức cao nhất từ trước đến nay.

Sau 9 tháng, tập đoàn này ghi nhận 169.611 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái và lãi ròng 7.565 tỷ, tăng gấp 2 lần.

Vinhomes - gần 440.000 tỷ đồng

Cùng VIC, cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng nằm trong nhóm tăng giá mạnh nhất từ đầu năm nay. Đóng cửa phiên 2/12, thị giá VHM tạm dừng ở mốc 106.800 đồng/cổ phiếu, tức tăng 166% sau 11 tháng. Vốn hóa công ty theo đó đạt gần 440.000 tỷ đồng .

Vinhomes hiện vẫn là công ty thành viên quan trọng nhất trong hệ sinh thái Vingroup khi đảm nhận vai trò phát triển, khai thác mảng bất động sản, cũng là lĩnh vực tạo ra doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn mẹ.

Nhà phát triển này hiện đi theo chiến lược làm đại đô thị với phạm vi hiện diện từ Bắc vào Nam, sở hữu các dự án đặc biệt lớn.

Dự án Vinhomes Cần Giờ là động lực doanh số của nhà phát triển bất động sản này trong 3 năm tới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Quảng Ninh, dự án Hạ Long Xanh đang rục rịch khởi công trở lại với quy mô 4.119 ha, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 18 tỷ USD . Ở Hà Nội, Vinhomes đang tiến tới bàn giao hàng nghìn sản phẩm tại Vinhomes Cổ Loa (385 ha, Đông Anh); Vinhomes Đan Phượng (133 ha. Đan Phượng); Vinhomes Gallery Giảng Võ (6,8 ha).

Trong kế hoạch, Vinhomes sẽ cùng liên danh triển khai khu đô thị mới Cam Lâm quy mô 10.400 ha, vốn hơn 11 tỷ USD ở Khánh Hòa từ năm 2026. Cũng tại địa phương này, liên danh của Vinhomes sẽ làm Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh quy mô hơn 1.250 ha, vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD .

Ở phía Nam, Vinhomes Cần Giờ là dự án trọng điểm, đang được doanh nghiệp dồn sức triển khai. Khu đô thị lấn biển rộng hơn 2.870 ha, tổng vốn xấp xỉ 10 tỷ USD , khởi công hồi tháng 4, được khẳng định là động lực cho doanh số của nhà phát triển bất động sản này trong 3 năm tới.

Năm nay, Vinhomes dự kiến doanh thu thuần hợp nhất đạt 180.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 42.000 tỷ, cao nhất lịch sử.

Vinpearl, Vincom Retail - 265.000 tỷ đồng

Trong mảng dịch vụ, Vinpearl và Vincom Retail là các pháp nhân đem lại nguồn tiền ổn định cho Vingroup. Còn trên thị trường chứng khoán, đây cũng là 2 doanh nghiệp tỷ USD.

Kết phiên 2/11, VPL của Vinpearl tạm dừng ở mức 103.800 đồng/cổ phiếu, tăng 21% từ khi niêm yết (tháng 5/2025), trong khi VRE đạt 34.900 đồng/cổ phiếu, tăng 103%.

Vốn hóa 2 doanh nghiệp này hiện lần lượt đạt trên 186.000 tỷ với Vinpearl và gần 80.000 tỷ với Vincom Retail, đều nằm trong nhóm lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vincom Retail là thương hiệu bất động sản bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước với 89 trung tâm thương mại. Công ty cũng đang định hướng mở rộng quỹ đất giai đoạn này thông qua việc đặt cọc tại các đại đô thị của Vingroup, Vinhomes.

Năm 2025, Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 9.520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.700 tỷ, lần lượt tăng 6% và 15% so với năm 2024. Sau 9 tháng, công ty đã đạt 3.787 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương 81% kế hoạch năm.

Hiện Vinpearl là thương hiệu dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí có quy mô lớn lớn nhất cả nước. Ảnh: VPL.

Trong khi đó, Vinpearl hiện quản lý vận hành chuỗi 30 cơ sở nghỉ dưỡng - giải trí cùng tên, hàng năm đóng góp 5-7% vào tổng doanh thu của tập đoàn mẹ.

Năm nay, Vinpearl đặt mục tiêu đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu và 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 9 tháng, công ty này đã đạt 12.700 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế hơn 428 tỷ.

VEFAC, Sách Việt Nam - hơn 23.000 tỷ đồng

Ngoài nhóm công ty thành viên tỷ USD kể trên, Tập đoàn Vingroup cũng có công ty con niêm yết là VEFAC (UpCOM: VEF). Hiện vốn hóa VEFAC đạt hơn 22.000 tỷ đồng .

Dự án đáng chú ý nhất của VEFAC là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia rộng 90 ha tại Đông Anh, Hà Nội. Công trình được khánh thành vào dịp 2/9 vừa qua, trở thành tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Nếu như Vinhomes là đơn vị phát triển thì VEFAC đóng vai trò chủ đầu tư tại dự án Vinhomes Cổ Loa, Vinhomes Gallery Giảng Võ và khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long.

Mang quy mô vốn hóa khiêm tốn hơn nhiều (khoảng trên 1.000 tỷ đồng ) nhưng CTCP Sách Việt Nam - Savina (UPCoM: VNB) cũng là công ty thành viên của Vingroup.

Doanh nghiệp này thành lập năm 1950, tiền thân là Sở Phát hành sách Trung ương, được tách ra từ Nhà in Quốc gia từ năm 1956. Năm 2016, Vingroup mua lại 65% vốn Sách Việt Nam theo hình thức đấu giá công khai trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). Công ty này kinh doanh chính trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm.